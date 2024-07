Electricité : la production française a atteint son plus haut niveau au premier semestre depuis 2019

Le barrage de Serre-Ponçon, dans les Alpes françaises, à un niveau très bas dû à la sécheresse le 19 août 2022. ( AFP / JOEL SAGET )

Après les crises de 2020 et 2022, la production électrique française continue à se rétablir, notamment grâce à une activité hydraulique "exceptionnellement haute", selon RTE.

Une bonne nouvelle, après deux années de crise. La production électrique en France a atteint au premier semestre son plus haut niveau depuis 2019, notamment grâce aux barrages, indique RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français, dans un bilan électrique semestriel publié ce mardi 30 juillet.

Après les crises de 2020 et 2022, la production électrique française continue à se rétablir, avec 272 térawattaheures (TWh) à mi-année au total, notamment grâce à une activité hydraulique "exceptionnellement haute", souligne le rapport. Les barrages français ont en effet produit 41 TWh au cours des premiers six mois de l'année, soit +37 % en volume par rapport à 2023 et +13 % par rapport à la moyenne 2000-2020, essentiellement grâce aux pluies hivernales et printanières qui les ont remplis.

"Au premier semestre, 96% de la production électrique française était décarbonée"

La production nucléaire , affectée ces dernières années par un phénomène de corrosion sur certains réacteurs, "continue de remonter", à 177 TWh, en hausse de 12% par rapport à l'an passé, mais toujours en retrait de 14% par rapport à 2000-2020. La production renouvelable (éolien, solaire) pour sa part "s’accroît progressivement", avec une production de 25,5 TWh pour l'éolien, et de 11,4 TWh pour le photovoltaïque (+3% et +5%). La production thermique fossile, issue notamment du gaz, n'a en revanche "jamais été aussi faible depuis les années 1950", à 11,5 TWh, une réduction de 54 % par rapport à 2000-2020. En particulier, les centrales au charbon n'ont fonctionné qu'une centaine d'heures depuis le début de l'année.

"Au premier semestre, 96% de la production électrique française était décarbonée", a souligné Thomas Veyrenc, directeur général en charge de l'économie et de la stratégie de RTE, soulignant une "performance exceptionnelle" en la matière.