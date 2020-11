Électricité : Fessenheim en moins, des coupures de courant en plus ?

La riposte n'a pas tardé. Jeudi 19 novembre, RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, organise une conférence de presse suivie d'un communiqué un peu alarmant. La filiale d'EDF prévient : il pourrait y avoir des coupures de courant en janvier, et plus sûrement en février si l'hiver est rigoureux. Dans le même mouvement, RTE sort une parade : Ecowatt, une appli mise au point avec l'Ademe grâce à laquelle tout un chacun pourra « consommer mieux et au bon moment ». En clair : on vous incitera à baisser votre radiateur électrique quand vous quitterez votre domicile en février pour soulager le réseau au bénéfice de la collectivité...

Total Direct Énergie a aussi sauté sur l'occasion : dès le lendemain, le fournisseur d'électricité envoie un mail à ses clients. Titré « Difficultés d'approvisionnement du réseau électrique, vous pouvez agir », il leur propose de s'abonner à un système d'alerte, #TousAuCourant, les avertissant des moments où ils pourront « reporter leurs activités les plus énergivores ». Le ministère de la Transition écologique se paie même des spots de pubs pour conseiller de faire tourner sa machine à tel moment plutôt qu'à un autre. On n'en est pas encore aux autorisations de sorties pour raisons sportives de telle à telle heure, mais on s'en approche !

Maintenance en retard

Le coronavirus est d'ailleurs, en grande partie, responsable de cette situation. Le

