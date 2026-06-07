Elections législatives en Arménie à valeur de test pour Pachinian

Les Arméniens sont appelés aux urnes dimanche pour un scrutin considéré comme un test pour le Premier ministre Nikol Pachinian, désireux de faire la paix avec l'Azerbaïdjan, son ennemi de longue date, et d'approfondir les liens avec les pays occidentaux.

Les sondages placent le parti "Contrat civil" de Nikol Pachinian en tête avec 32% des intentions de vote, devant le parti pro-russe "Arménie forte" (11%).

Les autorités arméniennes ont arrêté samedi six candidats d'un parti d'opposition pro-russe placé en deuxième position par les sondages derrière le parti au pouvoir, ont rapporté les médias officiels sans donner la raison de ces arrestations.

Les efforts déployés par Nikol Pachinian pour rapprocher l'Arménie de l'Union européenne, l'éloignant ainsi de la Russie, ont provoqué l'ire de Moscou.

L'Arménie a adopté en 2025 une loi visant à engager son processus d'adhésion à l'UE.

Le produit intérieur brut (PIB) du pays a également doublé depuis l'élection de Nikol Pachinian.

"J'aime vraiment la façon dont l'Arménie s'est développée devant mes yeux", a dit vendredi Karine Darbinian, une électrice de 39 ans qui assistait à un rassemblement de campagne de Nikol Pachinian organisé sur la place centrale d'Erevan.

Nikol Pachinian a toutefois fait l'objet de critiques de la part de l'opposition et d'une partie de la population qui l'ont accusé d'avoir capitulé face à l'Azebaïdjan, notamment depuis la guerre de 2023, lorsque l'Azerbaïdjan a repris le contrôle total du Haut-Karabakh, entraînant l'exil de près de 100.000 Arméniens vers l'Arménie.

L'Arménie et l'Azerbaïdjan étaient en conflit depuis la fin des années 1980 au sujet du Haut-Karabakh, région montagneuse située en Azerbaïdjan mais peuplée majoritairement d'Arméniens ayant fait sécession avec le soutien d'Erevan.

Les bureaux de vote ouvriront leurs portes à 08h00 (04h00 GMT) et fermeront à 20h00.

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(Lucy Papachristou; version française Camille Raynaud)