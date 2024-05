Elections européennes : le RN de Bardella au plus haut dans un sondage

Le Rassemblement national gagne 1,5 point par rapport au même sondage quotidien réalisé une semaine plus tôt.

( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

La liste RN de Jordan Bardella a atteint lundi 27 mai son plus haut score dans les intentions de vote aux européennes (33,5%), loin devant la macroniste Valérie Hayer (16%) et la tête de liste PS Raphaël Glucksmann (14,5%), selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI , Le Figaro et Sud Radio .

PS/Place Publique et camp présidentiel au coude à coude

Loin derrière, le duel est toujours serré entre la liste de Valérie Hayer (Renaissance, 16%) et Raphaël Glucksmann pour le PS et Place Publique (14,5%), tous deux en très léger recul d'un demi point par rapport au 21 mai.

Stables, la liste de La France insoumise menée par Manon Aubry et celle des Républicains de François-Xavier Bellamy se partagent la quatrième place avec 7,5% des intentions de vote chacune.

Parmi les autres formations politiques susceptibles de faire plus de 5% et ainsi d'envoyer des élus au Parlement européen, on retrouve la liste Reconquête de Marion Maréchal à 6% et celle des Ecologistes de Marie Toussaint à 5,5%, stables aussi.

Un sondage "rolling" est une enquête barométrique en continu réalisée sur le principe d'un cumul glissant de vagues d'enquêtes quotidiennes.

Celui-ci a été mené en ligne du 23 au 27 mai auprès d'un échantillon de 1.358 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d'un échantillon de 1.500 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La marge d'erreur est comprise entre 1,1 et 2,5 points.