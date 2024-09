Elections dans les TPE: les salariés ont jusqu'au 27 septembre pour vérifier leur inscription

Quelque 5 millions de salariés des très petites entreprises (TPE, moins de 11 salariés) et les employés à domicile ont jusqu'au 27 septembre pour vérifier leur inscription en vue de voter pour un syndicat entre le 25 novembre et le 9 décembre.

Cette élection permet notamment de parachever la mesure de l'audience de chaque organisation au niveau interprofessionnel et dans les branches, en agrégeant le résultat de l'élection dans les TPE avec ceux des élections professionnelles au comité social et économique (CSE) dans les entreprises de 11 salariés et plus, ainsi qu'avec les résultats des élections aux chambres départementales d'agriculture.

La liste électorale pour les TPE est établie à partir des données collectées auprès des caisses de sécurité sociale, mais selon un communiqué du ministère du Travail, "ces données sont parfois imprécises, ou périmées".

C'est pourquoi "il est essentiel" que les salariés concernés vérifient s'ils sont bien inscrits ainsi que l'exactitude de leurs informations personnelles sur le site election-tpe.travail.gouv.fr. Si nécessaire, ils ont jusqu'au 27 septembre pour demander la mise à jour de leurs données.

Lors de la dernière élection syndicale dans les TPE en 2021, la participation avait très faible, atteignant seulement 5,44%.

Dans ces entreprises qui n'ont pas de CSE, le scrutin avait placé la CGT en tête, avec 26,31% des voix, devant la CFDT (16,46%), l'Unsa (15,89%) et FO (13,84%).

La CFDT était toutefois restée le premier syndicat du secteur privé en terme d'audience nationale avec 26,77% des suffrages, devant la CGT avec 22,96%.