Élection présidentielle au Real Madrid : plus c’est gros, plus ça passe ?

Ce dimanche, Florentino Pérez teste sa popularité face à l’entrepreneur Enrique Riquelme et tentera de se maintenir à la tête du Real Madrid. Les deux hommes rivalisent de promesses alléchantes, parfois irréalistes, quitte à frôler l’indigestion et donner l’impression que la vénérable Maison-Blanche s’est transformée en vulgaire cirque.

70 000 personnes, c’est l’équivalent de la population de la ville de Cergy et c’est aussi le nombre de socios du Real Madrid appelés aux urnes ce dimanche pour décider du futur président de leur club. Enfin, « nouveau », seulement dans le cas où Florentino Pérez, 79 ans et au pouvoir sans discontinuer depuis 2009 (après un premier mandat entre 2000 et 2006), serait battu par son challenger, Enrique Riquelme, 37 ans, entrepreneur à succès dans le secteur des énergies renouvelables et seul homme à avoir été capable de remplir les nombreuses conditions préalables pour se présenter.

En plus d’afficher plus de 20 ans d’ancienneté comme socio, il dispose d’une garantie bancaire équivalente à 15% du budget du club, qui plafonne à 1,25 milliard d’euros cette saison. Solide, mais face à un patriarche omnipotent qui a convoqué des élections anticipées, un an après sa dernière victoire, pour entériner sa popularité auprès des actionnaires après deux exercices « ratés » à la suite, Riquelme ne pouvait pas se contenter de sa belle gueule et de son portefeuille bien garni pour se faire élire d’un claquement de doigts.…

JD pour SOFOOT.com