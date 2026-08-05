El Niño pourrait exposer 49 mlns de personnes à l'insécurité alimentaire aiguë-PAM

par Olivia Le Poidevin

Un phénomène climatique El Niño de forte intensité pourrait plonger près de 49 millions de personnes supplémentaires dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë dans certaines des régions les plus vulnérables du monde d'ici la fin de l'année prochaine, a déclaré mercredi le Programme alimentaire mondial (PAM).

L'agence des Nations unies a indiqué dans un rapport qu'il y avait 81% de chances qu'un phénomène El Niño très intense se produise, et qui pourrait devenir le plus important de ce type depuis 1950.

Ce réchauffement périodique des températures de surface de l’océan Pacifique modifie les régimes climatiques mondiaux et est souvent associé à des sécheresses en Afrique australe, à des moussons retardées dans certaines régions d’Asie et à des précipitations irrégulières ailleurs.

Sur la base d’une analyse portant sur 45 pays jugés vulnérables aux effets néfastes d’El Niño, le PAM estime que le nombre de personnes confrontées à une insécurité alimentaire aiguë pourrait augmenter de près de 49 millions pour atteindre un total de 274 millions de personnes, soit une hausse de 22% par rapport à la population de référence déjà en situation d’insécurité alimentaire de niveau "crise" ou pire.

Selon Jean-Martin Bauer, directeur du Service d’analyse de la sécurité alimentaire et de la nutrition du PAM, les conflits au Moyen-Orient et les pertes de récoltes potentielles liées aux conditions météorologiques pourraient exercer une pression sur les prix et aggraver les difficultés d’accès à la nourriture pour les ménages vulnérables.

Le PAM a mené environ 1,1 million d’enquêtes auprès des ménages en 2024, contre environ 800.000 en 2025, tandis que la collecte de données a encore diminué cette année en raison des restrictions budgétaires.

UNE ACTION RAPIDE EST NÉCESSAIRE

Le PAM a indiqué que les prévisions actuelles laissent entrevoir des déficits pluviométriques dans certaines régions d’Afrique de l’Est, du Sahel, d’Amérique centrale et des Caraïbes, tandis que les risques d’inondations pourraient augmenter en Somalie et dans les zones voisines.

Des répercussions importantes sont également prévues en Asie du Sud et du Sud-Est, où les risques de sécheresse, les moussons irrégulières et les inondations localisées pourraient perturber la production agricole.

L’agence a également souligné que les prévisions restaient incertaines et que les répercussions varieraient d’une région à l’autre, mais a averti que les gouvernements et les organismes d’aide devaient se préparer.

Richard Choularton, directeur du Service "Climat et résilience" du PAM, a déclaré que l’agence avait renforcé ses programmes d’action préventive dans 18 pays, venant en aide à plus de 1,3 million de personnes depuis le début de l’année, pour faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes.

(Olivia Le Poidevin; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)