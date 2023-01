Ehpad et Bourse : l'intérêt des résidents, proches et salariés avant "l'intérêt des actionnaires", plaide le ministre des Solidarités

Un an après les révélations du livre "Les Fossoyeurs", qui a mis au jour les maltraitances systémiques dans certains établissements d'accueil de personnes vulnérables, le ministre Jean-Christophe Combe appelle le milieu des Ehpad à poser la question du partage de la valeur, au profit de "l'intérêt général".

Le ministre appelle le secteur des Ehpad à réinvestir une partie des bénéfices pour des actions d'intérêt général ( AFP / VALERY HACHE )

"Que les acteurs se prennent en main". Interrogé sur le fonctionnement des Ehpad, dont les dérives ont été exposées au grand jour il y a un an par le livre "Les Fossoyeurs", le ministre des Solidarités Jean-Christophe Combe s'est dit "très favorable" à ce que les groupes réinvestissent une partie de leurs bénéfices dans des actions d'intérêt général, au moment où le gouvernement cherche à mieux lutter contre la maltraitance des adultes vulnérables.

"On a une vraie question sur ce modèle, ça ne me choque pas qu'on puisse gagner de l'argent dans ce secteur, simplement il faut qu'avant l'intérêt des actionnaires passent l'intérêt des résidents, des familles, la qualité de vie au travail des salariés. Et donc ce secteur doit se poser la question du partage de la valeur dans ses entreprises", a indiqué le ministre sur franceinfo .

"Je serais très favorable à ce que le secteur puisse réinvestir une partie de ses bénéfices pour des actions d'intérêt général. (...) On va avoir une discussion avec les opérateurs, je ne suis pas pour mettre en place un système coercitif, je suis plutôt pour que les acteurs se prennent en main et demain s'engagent pour être à la pointe" de ce sujet, a ajouté Jean-Christophe Combe.

Paru il y a un an, le livre "Les Fossoyeurs", du journaliste Victor Castanet, a mis en lumière les malversations du groupe Orpea, accusé de graves manquements dans la prise en charge des résidents de ses maisons de retraite médicalisées et d'infractions financières. L'émotion suscitée par ces révélations a débouché sur des contrôles renforcés, des règles budgétaires plus strictes et davantage de transparence. Cette affaire a aussi mis en lumière un manque criant de personnel dans tout le secteur. Centré au départ sur Orpea, le scandale a eu des conséquences sur l'ensemble du secteur des maisons de retraite privées, associatives ou publiques.

Crise des vocations

Concernant la pénurie de personnel dans les Ehpad, au moins 3.000 infirmiers et aide-soignants doivent venir renforcer dès cette année les effectifs des maisons de retraite, première étape d'un plan de 50.000 recrutements supplémentaires d'ici à 2027. Toutefois, il n'y a pour l'heure "pas suffisamment" de candidats, a déploré le ministre précisant que "la priorité aujourd'hui c'est de rendre ces métiers attractifs, d'augmenter les salaires (...), convaincre les jeunes que ces métiers ont du sens".