Egypte-Sissi assure que sa présidence prendra fin en 2030

Le président égyptien Abdel Fattah al Sissi a assuré samedi que son mandat à la tête de l'Etat prendrait fin comme prévu en 2030.

Au pouvoir depuis le coup d'Etat militaire en 2013 qui a renversé le président islamiste Mohamed Morsi élu un an plus tôt, l'ancien chef de l'armée a déclaré que la question de son départ était "entièrement tranchée".

"J'ai dit que la Constitution égyptienne ne serait pas modifiée", a déclaré Abdel Fattah al Sissi lors d'une cérémonie de remise des diplômes à l'Académie militaire égyptienne. "C'est une question entièrement tranchée qui ne sera pas discutée."

Le président égyptien, qui est âgé de 71 ans, effectue un mandat de six ans depuis sa réélection en 2024. Des amendements constitutionnels approuvés par référendum en 2019 ont prolongé de quatre à six ans la durée du mandat présidentiel et autorisé Abdel Fattah al Sissi à solliciter un troisième mandat.

(Enas Alashray, Eman Abouhassira et Tala Ramadan; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)