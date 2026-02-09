Décalage des retraites: pic d'activité pour les caisses fin 2026

Le décalage de la réforme des retraites voté par le Parlement va provoquer un pic d'activité fin 2026 pour l'Assurance retraite ( AFP / JOEL SAGET )

Le décalage de la réforme des retraites voté par le Parlement va provoquer un pic d'activité fin 2026 pour l'Assurance retraite, mais celle-ci pourra l'absorber de façon "transparente" pour l'usager, a assuré lundi son directeur général, Renaud Villard.

L'Assurance retraite va devoir traiter "64.000" dossiers de plus par rapport à la normale sur le dernier trimestre 2026, soit un pic "de 40%", a indiqué Renaud Villard, à l'occasion d'une rencontre avec les membres de l'Association des journalistes de l'information sociale.

Mais elle "est en train de se mettre en capacité d'absorber cette activité" de manière "transparente" pour l'usager, a-t-il ajouté.

L'Assurance retraite ne formule pas de recommandations particulières aux candidats à la retraite pour passer ce cap, mais rappelle qu'il faut déposer son dossier "quatre à cinq mois" avant sa date prévue de départ en retraite.

Selon les dispositions votées par le Parlement dans le budget de la Sécu 2026, l'âge légal de départ en retraite va rester bloqué à 62 ans et 9 mois jusqu'en 2028, date à laquelle il reprendra sa marche en avant vers les 64 ans.

Cette suspension temporaire va permettre à la génération 1964 de prendre sa retraite à partir du dernier trimestre 2026, au lieu du premier trimestre 2027, provoquant un pic d'activité sur ce trimestre.

Outre le décalage de la réforme Borne, le budget de la Sécu 2026 prévoit également deux mesures en faveur des femmes ayant eu des enfants.

Celles qui ont eu au moins un enfant auront un bonus de deux trimestres supplémentaires dans le décompte des trimestres pour le dispositif carrière longue, une mesure qui va permettre "à 12.000 femmes" d'entrer dans le dispositif, a indiqué M. Villard.

Par ailleurs, les femmes ayant eu un enfant ou deux enfants et plus bénéficieront d'un salaire annuel de référence calculé sur respectivement 24 ans et 23 ans, ce qui augmentera leur pension.

"La moitié des femmes seront concernées, ce qui fait 200.000 personnes par an, et un impact moyen de 1,3%" sur les pensions, a déclaré M. Villard.

"Ce sont des petits cailloux qui mine de rien font se resserrer les écarts" de retraite entre hommes et femmes, a-t-il commenté.

Selon les statistiques de la Cnav, l'âge moyen de départ en retraite était de 63,7 ans en 2025.

Cet âge moyen devrait passer à 64,5 ans d'ici 2035, selon les projections rappelées par M. Villard.