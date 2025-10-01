Effondrement d'une école en Indonésie: 91 personnes "peut-être" encore sous les décombres

Deux jours après l'effondrement d'une école islamique à Sidoarjo en Indonésie, des secouristes tentent de retrouver des survivants le 1er octobre 2025. ( AFP / Juni KRISWANTO )

Environ 91 personnes se trouvent "peut-être" encore sous les décombres de l'internat islamique qui s'est effondré lundi en Indonésie, a déclaré le porte-parole de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, Abdul Muhari.

"D'après les chiffres de fréquentation des étudiants, nous estimons que 91 personnes sont peut-être ensevelies sous des matériaux de construction", a déclaré M. Muhari dans un communiqué publié tard mardi soir.

Un précédent bilan faisait état de 38 disparus et trois morts.

Interrogés mercredi par un journaliste de l'AFP lors d'une conférence de presse à Sidoarjo sur le nombre de survivants, les responsables des secours ont refusé de confirmer le nombre, affirmant qu'ils collectaient toujours les dernières données.

Emi Freezer, responsable du contrôle des opérations de l'Agence nationale de recherche et de sauvetage, a indiqué de son côté que les sauveteurs se concentraient sur la fourniture d'aide aux survivants coincés sous les décombres.

Les équipes se secours ont identifié "15 points d'intervention, dont huit sont noirs et sept rouges", a déclaré M. Emi devant les médias.

Le code couleur noir fait référence à une absence de réaction ou de signe de vie et le rouge signifie une réaction.

Deux jours après l'effondrement d'une école islamique à Sidoarjo en Indonésie, des proches d'élèves portés disparus se réunissent pendant que les secouristes tentent de retrouver des survivants le 1er octobre 2025. ( AFP / Juni KRISWANTO )

"Nous ne pouvons (leur) acheminer de l'aide que par une seule brèche principale" dans les décombres, a-t-il ajouté.

"La structure principale (de l'école) s'est complètement effondrée et n'a pas résisté. Notre priorité a été de sauver les victimes qui réagissent encore", a ajouté M. Emi.

Mercredi, soit deux jours après l'effondrement de l'école intervenu lundi après-midi, des dizaines de parents étaient réunis près du bâtiment scolaire, dans l'attente de nouvelles de leurs enfants disparus.

Lundi, l'un des gardiens de l'internat avait indiqué que le bâtiment s'est effondré pendant que des ouvriers coulaient du béton pour ériger un étage supplémentaire.