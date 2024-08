Éducation nationale : trois syndicats appellent à la grève en maternelle et en primaire le 10 septembre pour "faire blocage" aux évaluations des élèves

Selon la FSU-Snuipp, ces tests sont "source de stress" pour les enseignants, les élèves et les familles".

Une manifestation d'enseignants à Paris, le 4 avril 2019. ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

Vers une journée de grève une semaine après la rentrée : trois syndicats enseignants, opposés aux évaluations du CP au CM2 ont appelé lundi 26 août à la grève dans les écoles maternelles et élémentaires le 10 septembre, a-t-on appris auprès de la FSU-Snuipp.

Les syndicats FSU-Snuipp, CGT éducation et Sud éducation appellent notamment les professeurs des écoles à ne pas faire passer ces évaluations qui démarrent une semaine après la rentrée, le 10 septembre, "pour faire blocage". "On n'a pas besoin de ces évaluations pour connaître le niveau de nos élèves , les enseignants sont en capacité eux-mêmes de travailler ces évaluations", a expliqué Guislaine David, secrétaire générale de la FSU-Snuipp, premier syndicat du primaire (maternelle et élémentaire), lors d'une conférence de presse.

Ces évaluations "n'ont pas d'effet sur la réussite des élèves et elles ne concernent pas tous les champs de l'éducation car elles sont très centrées sur le français, les maths, et en lecture, on évalue la fluence et pas la compréhension", a ajouté Guislaine David, regrettant qu' "on retire la liberté pédagogique aux enseignants" . Selon le syndicat, ces tests sont "source de stress" pour les enseignants, les élèves et les familles.

Appuyer "sur le bouton stop des réformes"

"La question des évaluations nationales standardisées est pour nous essentielle dans la rentrée car elles vont être généralisées à tous les niveaux et c'est la clé de voûte des conditions de travail des enseignants, de la politique éducative actuelle qui est basée sur leurs résultats" , a renchéri Guislaine David.

Avec cette journée de grève, les syndicats souhaitent aussi dénoncer les conditions de travail dans les écoles, notamment les effectifs dans les classes plus élevés que la moyenne européenne ou le manque d'attractivité du métier d'enseignant.

Plus globalement, Guislaine David a estimé que "c'est une rentrée particulière où les enseignants sont dans le flou sans ministre à la barre de l'Éducation nationale ". "Ça ne va pas les empêcher de faire leur rentrée mais c'est important pour tout ce qui va être mis en place cette année et notamment les réformes engagées par le précédent gouvernement et qui ne conviennent pas aux enseignants".

Elle demande "à ce que le nouveau ou la nouvelle ministre de l'Éducation écoute enfin les enseignants et appuie sur le bouton stop des réformes, arrête la machine et discute réellement avec les organisations syndicales" . La FSU-Snuipp souhaite également "interpeller les parlementaires" sur la question de l'école dans les semaines à venir.