EdR Fund Bond Allocation : Une gestion flexible face à des dynamiques de marchés contrastées

Depuis le début de l'année, les marchés obligataires évoluent dans un environnement macroéconomique mouvant, marqué par des signaux contradictoires entre les grandes zones économiques. Alors que la Chine était confrontée aux mesures protectionnistes américaines, avec en toile de fond un ralentissement de l'activité économique, l'économie américaine, longtemps perçue comme résiliente, commence à montrer des signes d'essoufflement. Les craintes d'une récession outre-Atlantique se renforcent, alimentées par la perspective d'une baisse de la consommation et une résurgence de l'inflation.

Les investisseurs doivent ainsi composer avec des dynamiques divergentes et une visibilité limitée sur les trajectoires des taux d'intérêt aux États-Unis, rendant, selon nous, les stratégies obligataires flexibles plus pertinentes que jamais.

Une gestion active et flexible pensée pour capter les ruptures de cycle EdR Fund Bond Allocation est un fonds flexible fondé sur une double approche top-down et bottom-up, qui combine l'analyse macroéconomique et les convictions de l'équipe de gestion sur chacun des segments obligataires. La gestion des risques est par ailleurs rigoureusement encadrée : le risque de change est systématiquement couvert2, les dettes à haut rendement et émergentes ne peuvent représenter plus de 50 % du portefeuille, et l'exposition aux actions, qui ne peut se faire que par le biais d'obligations convertibles, ne peut excéder 10%

L'allocation s'articule autour de trois axes principaux :

Une gestion active du risque de taux, avec une sensibilité de portefeuille qui peut varier de -2 à +8 en fonction de la lecture macroéconomique des équipes.

Un univers d'investissement large, couvrant l'ensemble des segments obligataires : dettes souveraines, émergentes, crédit Investment grade et High Yield, ainsi que les obligations convertibles.

Une diversification stratégique, avec des positions construites sur des logiques de portage, de duration, de courbe ou de valeur relative, selon les opportunités du moment.

Cette structuration permet au fonds de réagir rapidement à l'évolution des marchés, en ajustant à la fois le profil de taux et l'exposition au crédit.

