Edmond de Rothschild surveille les liens de sa directrice générale avec Epstein, selon Bloomberg News

Le Groupe Edmond de Rothschild va "surveiller la situation" après que les liens d'Ariane de Rothschild, directrice générale , avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein ont été révélés dans des documents rendus publics par le ministère américain de la Justice, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant une déclaration de la banque.

Le conseil d'administration de la banque privée suisse "s'est organisé pour surveiller la situation de manière indépendante, en plus du travail et de l'analyse effectués par la direction", indique le rapport.

Le conseil d'administration de la banque a pris les "mesures nécessaires pour protéger les intérêts de ses clients, de ses employés et de ses actionnaires", a ajouté Bloomberg News.

Edmond de Rothschild n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.