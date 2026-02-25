 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Edmond de Rothschild surveille les liens de sa directrice générale avec Epstein, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 21:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Groupe Edmond de Rothschild va "surveiller la situation" après que les liens d'Ariane de Rothschild, directrice générale , avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein ont été révélés dans des documents rendus publics par le ministère américain de la Justice, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant une déclaration de la banque.

Le conseil d'administration de la banque privée suisse "s'est organisé pour surveiller la situation de manière indépendante, en plus du travail et de l'analyse effectués par la direction", indique le rapport.

Le conseil d'administration de la banque a pris les "mesures nécessaires pour protéger les intérêts de ses clients, de ses employés et de ses actionnaires", a ajouté Bloomberg News.

Edmond de Rothschild n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Affaire Epstein
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un passante à Téhéran, devant une affiche hostile à Israël et aux Etats-Unis, le 25 février 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    Taxés par Trump de "sinistres ambitions nucléaires", les Iraniens à Genève pour les pourparlers
    information fournie par AFP 25.02.2026 21:37 

    Les négociateurs américains sont arrivés mercredi soir à Genève, affichant leur optimisme à la veille de nouveaux pourparlers avec les Etats-Unis à Genève, malgré les propos de Donald Trump sur leurs "sinistres ambitions nucléaires". Le président Massoud Pezeshkian ... Lire la suite

  • Le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, lève le pouce alors qu'il participe au sommet des chefs de gouvernement de la Communauté caribéenne (Caricom) à Basseterre, dans l'archipel de Saint-Christophe-et-Niévès, le 25 février 2026 ( POOL / Jonathan Ernst )
    Rubio dans les Caraïbes sur fond de crise à Cuba
    information fournie par AFP 25.02.2026 21:25 

    Les Etats-Unis ont confirmé mercredi avoir infléchi à des fins humanitaires leurs restrictions à l'exportation de pétrole à Cuba, en manque drastique de carburant, au moment où le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, participe à un sommet dans les Caraïbes. ... Lire la suite

  • Vue des dégâts dans le quartier commercial d'Uba, dans l'État du Minas Gerais, au Brésil, le 25 février 2026, où un pont et plusieurs bâtiments se sont effondrés après que la rivière Uba a débordé en raison de fortes pluies ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )
    Chaos et désespoir après les pluies torrentielles au Brésil
    information fournie par AFP 25.02.2026 21:13 

    L'espoir s'amenuise mercredi pour les proches des 21 personnes encore portées disparues après les pluies torrentielles qui ont fait 46 morts dans le sud-est du Brésil, selon un nouveau bilan officiel, tandis que de nombreux sinistrés doivent pratiquement repartir ... Lire la suite

  • Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu (C) et son épouse accueillent le Premier ministre indien, Narendra Modi (2G) à son arrivée à l'aéroport Ben Gourion près de Tel Aviv le 25 février 2026 ( AFP / Jack GUEZ )
    En visite à Jérusalem, Modi se dit "fermement" au côté d'Israël
    information fournie par AFP 25.02.2026 21:10 

    Le Premier ministre indien Narendra Modi a souligné mercredi à Jérusalem que son pays se tenait "fermement" au côté d'Israël, présentant ses condoléances pour "chaque vie perdue" dans l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023. "Nous ressentons ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank