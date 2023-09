EDF va expérimenter les enchères de volume de l’électricité

EDF va expérimenter à compter du 18 septembre la vente aux enchères sur les marchés de volumes d'électricité livrables en 2027 et en 2028, illustrant la volonté du groupe de fournir une énergie compétitive et de s'assurer une meilleure visibilité sur ses revenus. Pour cette expérimentation, il proposera un volume de 100 mégawatts (MW) d'électricité qui pourront être écoulés sous forme d'enchères à raison de 1 à 5 MW par jour, jusqu'à épuisement.

L'offre cible : les fournisseurs alternatifs et les traders du marché de gros de l'électricité. À travers ce système, le groupe détenu à 100 % par l'État veut proposer des offres « sur des maturités plus longues », ce qui serait synonymes de « prix plus stables », a résumé Karine Revcolevschi, directrice de l'optimisation Amont-Aval Trading, lors d'une présentation à la presse.

Plus de stabilité

Aujourd'hui, les acteurs et les fournisseurs peuvent acheter de l'électricité sur les marchés pour couvrir les besoins de leurs clients sur trois ans – donc jusqu'à 2026 –, mais pas au-delà, fait valoir EDF. Ces offres permettront à des acteurs de marchés « de disposer de produits de moyen terme aujourd'hui peu disponibles », à un prix fixe, a indiqué Marc Benayoun, directeur exécutif chargé du pôle Clients, services et territoires.

Inflation : allons-nous bientôt voir le bout du tunnel ?

« Ouvrir les prix sur les périodes 2027 et

... Source LePoint.fr