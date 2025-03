EDF : l’État débranche Luc Rémont

Les tensions étaient vives, l'État a finalement tranché dans le vif. Convoqué à Bercy à 13 h 30, Luc Rémont, PDG d'EDF depuis novembre 2022, a été remercié par le ministre de l'Économie, Éric Lombard. Dans la foulée, l'Élysée a annoncé que Bernard Fontana, patron de Framatome depuis 2015, est proposé pour lui succéder à la tête de l'énergéticien public, une nomination soumise à l'approbation des commissions parlementaires.

« Luc Rémont a réalisé un gros travail pour redresser la production du parc existant » après la crise de la corrosion sous contrainte, salue une source gouvernementale. En janvier, la disponibilité du parc est remontée de façon spectaculaire, à 85 %. Et le programme des futurs EPR2 est désormais sur les rails. Mais pour cette « nouvelle phase de l'histoire d'EDF, très industrielle et très tournée sur le nouveau nucléaire », le profil de Bernard Fontana « est apparu le plus indiqué ».

Il n'empêche… Ce départ brutal met fin à des mois de bras de fer entre l'État, actionnaire à 100 %, et Luc Rémont. La décision récente d'EDF de mettre une partie de son électricité nucléaire aux enchères, faute de parvenir à signer avec les électro-intensifs tricolores des contrats de long terme pour bénéficier d'électricité nucléaire à prix stables et compétitifs, avait ulcéré les industriels et l'exécutif. « Ceux qui n'auront pas signé [de contrat] d'ici au 15 mai iront