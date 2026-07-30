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Eddie Howe va quitter Newcastle
information fournie par So Foot 30/07/2026 à 11:52
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Eddie Howe va quitter Newcastle

Eddie Howe va quitter Newcastle

Ça, c’est de la surprise. À un peu plus de trois semaines du début de la Premier League, Eddie Howe aurait décidé de quitter Newcastle après presque cinq années passées sur le banc des Magpies . Selon The Athletic , l’entraîneur de 48 ans souhaiterait désormais prendre du recul et faire une pause dans sa carrière.

Arrivé en novembre 2021 alors que Newcastle occupait la 19 e place du championnat, Howe a complètement transformé le club. Il a qualifié les Geordies à deux reprises pour la Ligue des champions et surtout remporté la Coupe de la Ligue en 2025, mettant fin à 70 années d’attente pour un trophée national.

MJ pour SOFOOT.com

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