Eddie Howe va quitter Newcastle

Ça, c’est de la surprise. À un peu plus de trois semaines du début de la Premier League, Eddie Howe aurait décidé de quitter Newcastle après presque cinq années passées sur le banc des Magpies . Selon The Athletic , l’entraîneur de 48 ans souhaiterait désormais prendre du recul et faire une pause dans sa carrière.

Arrivé en novembre 2021 alors que Newcastle occupait la 19 e place du championnat, Howe a complètement transformé le club. Il a qualifié les Geordies à deux reprises pour la Ligue des champions et surtout remporté la Coupe de la Ligue en 2025, mettant fin à 70 années d’attente pour un trophée national. …

MJ pour SOFOOT.com