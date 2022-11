Ecowatt et "météo de l'électricité" : de la Bretagne à Marseille, des dizaines de collectivités s'engagent à consommer moins

En cas de situation très tendue du système électrique, le signal rouge EcoWatt alerte trois jours en avance sur le risque de coupures ciblées, pour que chacun mette en œuvre des mesures permettant de les éviter.

Parmi les signataires, Bordeaux, Brest, Strasbourg, Aix-Marseille Provence, Lyon, le Grand Annecy, le Grand Paris ou encore Chambéry ( AFP / JEFF PACHOUD )

De la région Bretagne aux villes de Lyon, Marseille ou Saint-Gervais, quelque 90 collectivités territoriales s’engagent à consommer moins d'électricité, particulièrement en cas de grande tension sur le système électrique, selon une tribune parue mardi en lien avec RTE, le gestionnaire du réseau électrique haute tension français.

Dans un contexte de tensions énergétiques, "nous devons consommer moins, en étant plus sobres, mais nous devons aussi consommer +au bon moment+ afin de soulager les périodes de pics de consommation quand le système électrique est très tendu. C’est le sens de notre engagement dans le dispositif Ecowatt, développée par RTE et l’ADEME", écrivent les signataires, dans une tribune publiée à l’occasion du Salon des maires et des collectivités locales.

En cas de situation très tendue du système électrique, le signal rouge EcoWatt alerte trois jours en avance sur le risque de coupures ciblées, pour que chacun mette en œuvre des mesures permettant de les éviter.

Description du dispositif d'alertes Ecowatt qui permet de connaître l'état prévisionnel du système électrique avec un signal sur 3 couleurs heure par heure, sur 4 jours ( AFP / )

Lors de l’émission d’un signal orange ou rouge, ces collectivités "s'engagent" à relayer largement le dispositif EcoWatt dans les espaces publics, ainsi qu’à "promouvoir les éco-gestes à adopter par les entreprises et nos concitoyens".

"En tant que gestionnaire d’équipements publics, nous nous engageons à réduire ou décaler notre consommation d’électricité, à travers des actions concrètes, en particulier sur le chauffage électrique, l’éclairage des sites, l’éclairage public ou encore les heures de recharge des flottes de véhicules électriques", ajoutent les signataires de cette tribune.

Parmi ceux-ci figurent aussi les régions Grand-Est, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur, l'Association des maires de France et des syndicats territoriaux d'énergies.

On trouve aussi sur cette liste les métropoles de Bordeaux, Brest, Strasbourg, Aix-Marseille Provence, Lyon, le Grand Annecy, le Grand Paris, Chambéry, ou encore les communautés de communes de la Plaine de l'Ain ou des Campagnes de l'Artois, mais aussi les villes de Blagnac, Bourg-en-Bresse, Colomiers, Ouistreham, Saint-Denis, Vienne ou Saint-Étienne.