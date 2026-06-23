Ecosse-Prison ferme pour Peter Murrell, ancien patron du SNP

Peter Murrell, ancien directeur général du Parti national écossais (SNP, indépendantiste), a été condamné mardi à un peu plus de cinq ans de prison pour avoir détourné quelque 400.000 livres sterling (463.000 euros) de fonds du parti afin d'acquérir des voitures, un camping-car et des biens de luxe.

Peter Murrell, ancien époux de l'ex-cheffe du SNP Nicola Sturgeon, avait plaidé coupable le mois dernier. Il a été condamné à cinq ans et trois mois d'emprisonnement par la Haute Cour d'Édimbourg, une peine dissuasive, a souligné le magistrat qui l'a prononcée.

L'enquête policière ayant conduit à l'arrestation de Nicola Sturgeon, cheffe de file du SNP pendant la plus longue période de son histoire, ainsi qu'à la condamnation de Peter Murrell, a provoqué d'importantes frictions au sein du parti indépendantiste qui domine la vie politique écossaise depuis près de deux décennies.

Nicola Sturgeon avait démissionné soudainement en 2023, peu avant son arrestation dans le cadre des investigations sur les finances du parti avant d'être blanchie en mars 2025.

Après les aveux de Peter Murrell, Nicola Sturgeon a réaffirmé son innocence, déclarant n'avoir eu "aucune connaissance ni le moindre soupçon qu'il utilisait les fonds du SNP à des fins personnelles".

Peter Murrell a reconnu avoir détourné 400.310 livres sterling entre 2010 et 2023, puisant dans ces sommes pour acquérir plusieurs véhicules ainsi que des produits de luxe.

(Michael Holden; version française Nicolas Delame, édité par Sophie Louet)