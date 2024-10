Économies et hausse d'impôts : "indispensable" pour évitait la crise financière qui "est devant nous", assure Michel Barnier

Michel Barnier veut "protéger les plus faibles et notamment les épargnants". "Donc on va essayer de faire mieux ou bien avec moins d'argent", a-t-il promis.

Michel Barnier à Issoire, le 4 octobre 2024. ( POOL / JEFF PACHOUD )

Les 60 milliards d'euros d'économies prévues -40 milliards de réductions de dépenses et 20 milliards d'impôts supplémentaires- dans le prochain budget sont "indispensable" pour prévenir une crise financière qui serait autrement promise à la France, a affirmé vendredi 4 octobre Michel Barnier.

"Ce freinage, il est indispensable, sinon on va droit vers une crise financière . (...) Elle est devant nous, il faut la prévenir", a affirmé le Premier ministre en marge d'un déplacement au Sommet de l'élevage à Cournon-sur-Auvergne (Puy-de-Dôme).

Soutien aux agriculteurs

"Je veux l'empêcher pour protéger les plus faibles et notamment les épargnants" , a-t-il ajouté. "Donc on va essayer de faire mieux ou bien avec moins d'argent, et je pense que c'est possible".

"Il y a beaucoup de collectivités, ici-même, dans les régions, les départements, les communes qui ont fait des efforts de meilleure gestion des fonds publics. Et cela, c'est l'intérêt aussi des contribuables", a-t-il souligné.

En revanche les engagements pris par le précédent gouvernement en faveur des agriculteurs, contenus dans un projet de loi qui va être repris par le Sénat, "seront tenus", a-t-il assuré. Il a cité de nouveau les mesures de "simplification", après avoir promis jeudi de "faire une pauses sur les normes", qui permettent d'"économiser beaucoup d'argent et (de) remonter le moral des exploitants agricoles".