Économie mondiale : une fragile amélioration

Les experts de l'OCDE ont relevé leurs prévisions pour la Chine, la zone euro et les États-Unis. Mais la croissance est en partie suspendue à l'évolution de la situation en Ukraine. (OCDE)

L'activité s’est révélée plus dynamique que prévu en début d’année. Les risques géopolitiques et monétaires sont néanmoins importants.

En amélioration, mais avec des risques persistants. C’est ainsi qu’on pourrait résumer l’état de l’économie mondiale, selon les dernières perspectives économiques de l’OCDE.

Les données du début de l’année laissent augurer une amélioration à court terme de la croissance dans les principaux pays, indique le rapport intermédiaire de l’organisation. L’activité s’est révélée plus robuste que prévu outre-Atlantique et le marché de l’emploi demeure tendu dans la quasi-totalité des États du G20, notamment en Europe.

Cette embellie provient du recul des prix de l’énergie et des produits alimentaires, qui renforce le pouvoir d’achat, ainsi que du redémarrage de l’activité en Chine. Dans ce pays, une partie de l’épargne accumulée par les ménages du temps de la politique «zéro Covid» devrait être dépensée en 2023, stimulant la demande globale.

L’OCDE a donc revu à la hausse ses prévisions sur la croissance chinoise, de 4,6 à 5,3% cette année et de 4,1 à 4,9% en 2024. Pour la zone euro, les prévisions s’élèvent à 0,8% et 1,5%, respectivement, et pour les États-Unis, à 1,5% et 0,9%.

Vulnérabilités financières

L’amélioration des perspectives reste néanmoins fragile, notamment en raison d’une situation géopolitique préoccupante. La guerre en Ukraine crée des incertitudes et fait peser un risque sur la sécurité alimentaire des économies