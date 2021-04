Écoles, télétravail, sorties... Tout savoir sur les nouvelles mesures de restriction

La tolérance annoncée des autorités pour le week-end de Pâques est révolue. L'ensemble des Français va renouer dès mardi 6 avril 2021 avec les restrictions de déplacements pour freiner la flambée de l'épidémie de Covid-19, après avoir profité du week-end pour s'organiser, alors que les écoles vont être fermées.

Les règles déjà imposées à 19 départements en vigilance renforcée sont étendues à toute la métropole pour quatre semaines : les commerces considérés non-essentiels doivent baisser le rideau, les déplacements sont limités à 10 km, et pour la première fois depuis le confinement du printemps 2020, les crèches et établissements scolaires seront fermés pendant trois à quatre semaines. Le Point détaille les nombreuses restrictions qui vont régir ce mois d'avril.

Nouvelles restrictions anti-Covid : les aides auxquelles vous avez droit

Les déplacements limités sur tout le territoire

Les Français ont la possibilité d'aller et venir dans un périmètre de 10 kilomètres autour de leur domicile, sans limitation de durée. Le dispositif d'attestation prévu, critiqué pour sa complexité, a été simplifié. Entre 6 heures et 19 heures, il suffit de présenter un justificatif de domicile, y compris une pièce d'identité. Il n'est pas non plus nécessaire de justifier du motif de son déplacement jusqu'à 10 km de chez soi.

En revanche, une attestation est

