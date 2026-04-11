Echange de prisonniers entre Ukraine et Russie

L'Ukraine et la Russie ont procédé samedi à un nouvel échange de prisonniers, 175 combattants et sept civils pour chaque pays, ont annoncé les autorités ukrainiennes et russes qui s'apprêtent à observer une trêve pour la Pâque orthodoxe.
Le ministère russe de la Défense a précisé que les Emirats arabes unis avaient servi de médiateurs pour cet échange.
(Olena Harmash, version française Bertrand Boucey)
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