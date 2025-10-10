Echange de devises Etats-Unis/Argentine : Trump vole au secours de Milei dans un deal à 20 milliards de dollars

L'annonce conclut quatre jours de réunions que Scott Bessent a qualifiées d'"intensives", à Washington, avec des responsables argentins, dont son homologue Luis Caputo. Une rencontre entre Donald Trump et Javier Milei est prévue mardi à Washington.

Donald Trump et Javier Milei, à New York, le 23 septembre 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CHIP SOMODEVILLA )

Le gouvernement américain a annoncé jeudi 9 octobre qu'il avait acheté des pesos argentins et "finalisé" un accord pour un échange de devises avec la banque centrale du pays sud-américain, pour soutenir la monnaie et le président Javier Milei, allié de Donald Trump.

"Aujourd'hui, nous avons acheté directement des pesos argentins. De plus, nous avons finalisé un accord d'échange de devises d'un montant de 20 milliards de dollars avec la Banque centrale argentine", a fait savoir sur X le ministre des Finances Scott Bessent.

Le secrétaire au Trésor a ajouté que le gouvernement du président Trump était "déterminé à soutenir les alliés des Etats-Unis", dont fait partie Javier Milei. Le président ultralibéral n'a pas tardé à remercier, sur X, Scott Bessent et Donald Trump, dont il a loué la "vision et (le) leadership". "Ensemble, en tant qu'alliés les plus proches, nous créerons un hémisphère de liberté économique et de prospérité", a-t-il affirmé.

L'annonce américaine intervient à un moment critique pour l'Argentine, à moins de trois semaines d'élections législatives de mi-mandat qui vont largement déterminer la gouvernabilité du pays pendant les deux années de présidence à venir.

Depuis que le parti de Milei a essuyé un revers électoral sévère début septembre lors d'un scrutin régional, les marchés financiers sont nerveux et la monnaie sous pression. Tout cela dans un contexte d'inquiétude chronique sur les réserves de devises étrangères de la Banque centrale argentine. Le président argentin a par ailleurs récemment perdu des bras de fer devant le Parlement. Pour les investisseurs, est en jeu sa capacité à maintenir son cap d'austérité, qui a permis de canaliser une inflation hors de contrôle (passée de plus de 200% en interannuel à fin 2023 à 33% actuellement) mais au prix d'un fort coût social, et d'une économie au ralenti.

Grincements aux Etats-Unis

Dans son message jeudi, Scott Bessent souligne que "l'Argentine traverse une grave crise de liquidité" mais estime que ses "fondamentaux économiques sont solides" et lui permettront d'exporter davantage, d'engranger des dollars et d'augmenter les réserves de devises. Il n'a pas précisé le montant des pesos qui ont été achetés jeudi. La devise argentine avait commencé la journée sous forte pression, s'échangeant à 1.490 pesos pour un dollar aux premières transactions à Buenos Aires, soit une dépréciation de 2,4% par rapport à la veille. Elle a clôturé en regain de forme après les annonces du Trésor américain, à 1.450 pesos pour un billet vert, contre 1.455 mercredi soir.

Le président américain Donald Trump s'était engagé le 23 septembre à "aider" l'Argentine, tout en estimant que le pays n'avait "pas besoin d'un plan de sauvetage" et en saluant le "travail fantastique" de Javier Milei. Aux Etats-Unis, les marques de soutien appuyé à Buenos Aires ont agacé dans le milieu agricole, en particulier les cultivateurs de soja.

La Chine n'achète plus leur production depuis plusieurs mois, sur fond de conflit commercial avec Washington, et se tourne toujours plus vers l'Amérique du Sud pour nourrir son bétail. Une situation dont profitent notamment les agriculteurs argentins. Des opposants au président Trump jugent par ailleurs l'aide à l'Argentine malvenue en pleine paralysie budgétaire ("shutdown"), c'est-à-dire à un moment où les fonctionnaires craignent de ne pas recevoir leur prochain salaire.