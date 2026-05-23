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Ebola-Les USA étendent l'interdiction d'entrée sur le territoire
information fournie par Reuters 23/05/2026 à 03:24

Les Etats-Unis ont temporairement interdit l'entrée des personnes détentrices d'une carte verte (un permis de séjour légal) s'étant rendues en République démocratique du Congo (RDC), en Ouganda ou au Soudan du Sud lors des 21 jours précédant leur arrivée, citant des inquiétudes liées à l'épidémie d'Ebola.

Les ressortissants américains et les personnes détentrices d'une carte verte s'étaient vues dispensées d'une interdiction d'entrée de 30 jours en raison de l'épidémie d'Ebola.

Le centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a toutefois déclaré vendredi qu'étendre l'interdiction aux détenteurs d'une carte verte était nécessaire pour empêcher l'arrivée du virus aux Etats-Unis.

Ebola est un virus souvent mortel qui provoque de la fièvre hémorragique, des vomissements et de la diarrhée. Il se transmet par contact direct avec des fluides corporels.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que l'épidémie de la souche rare de Bundibugyo – pour laquelle il n'existe aucun vaccin – constituait une urgence de santé publique de portée internationale.

(Ahmed Aboulenein; version française Camille Raynaud)

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