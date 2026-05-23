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Colombie: un conflit terrien entre peuples indigènes fait 7 morts et 110 blessés
information fournie par AFP 23/05/2026 à 02:31

Des autochtones de l'ethnie Misak pleurent devant le corps de leur chef Luis Enrique Tunubula, tué dans un affrontement territorial, le 22 mai 2026 dans la réserve de Guambia, en Colombie ( AFP / Joaquin SARMIENTO )

Des autochtones de l'ethnie Misak pleurent devant le corps de leur chef Luis Enrique Tunubula, tué dans un affrontement territorial, le 22 mai 2026 dans la réserve de Guambia, en Colombie ( AFP / Joaquin SARMIENTO )

Un conflit terrien entre deux ethnies indigènes dans le sud-ouest de la Colombie a fait au moins sept morts et 110 blessés jeudi, selon un bilan actualisé publié vendredi par les autorités

L'affrontement entre les peuples Misak et Nasa est né de "conflits liés à la terre et aux territoires" dans le département du Cauca, terre ancestrale indigène aujourd'hui recouverte de champs de coca et sous la coupe de groupes armés, selon le Bureau de la Défenseure du peuple, organisme public chargé de protéger les droits humains.

Des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré de violents affrontements d'hommes munis de bâtons se protégeant avec des boucliers ainsi que des personnes ensanglantées au sol.

"Ils nous ont enfermés, ils nous ont pris nos téléphones portables et ils ont brûlé des motos", a raconté un membre du peuple Nasa dans une de ces vidéos.

Quatre des victimes sont des Misak, deux sont des Nasa. Les autorités s'efforcent d'identifier un septième corps.

Les Misak ont reçu vendredi le corps d'une des victimes, Luis Enrique Tunubalá, chef de communauté et maire de la réserve indigène d'une zone rurale de la commune de Silvia, selon des journalistes de l'AFP sur place.

Vêtus de costumes traditionnels, de ponchos bleus et de chapeaux, les autochtones, qui brandissaient des drapeaux blancs, se sont rassemblés en sanglots devant un hôpital local.

- Bâtons et machettes -

"Les Nasa sont arrivés avec tous ces bâtons, ces pierres, des armes et des machettes" après que des Misak ont coupé une clôture et tenté de s'emparer d'un terrain qu'ils revendiquent comme faisant partie de leur territoire, a raconté à l'AFP María Jacinta Tunubalá, 45 ans, depuis un lit d'hôpital où elle est soignée pour ses blessures.

Un blindé de l'armée colombienne passe devant deux femmes de l'éthnie Misak à Silvia, dans le département du Cauca, le 22 mai 2026 ( AFP / Joaquin SARMIENTO )

Un blindé de l'armée colombienne passe devant deux femmes de l'éthnie Misak à Silvia, dans le département du Cauca, le 22 mai 2026 ( AFP / Joaquin SARMIENTO )

"Nous n'avons rien pu faire", a déclaré Julio Tunubalá, frère du chef misak décédé.

Il s'agit "d'un conflit territorial historique qui remonte à des années et qui n'a pas pu être surmonté (...), j'ai dialogué avec les parties", a déclaré dans une vidéo sur X la sénatrice Aida Quilcué, dirigeante indigène du peuple Nasa, appelant à une "présence" du gouvernement dans le Cauca.

Les forces armées ont annoncé le déploiement de troupes au sol et de moyens aériens dans la zone.

"Aucune divergence ne peut justifier la douleur, la mort et le risque auquel est exposée la population", a déclaré sur X le gouverneur du Cauca, Octavio Guzma.

Les disputes territoriales entre indigènes sont fréquentes en Colombie, mais elles débouchent rarement sur des affrontements mortels.

Les peuples autochtones représentent 4,4% des 50 millions d'habitants de Colombie.

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