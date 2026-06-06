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Ebola: le patient américain soigné en Allemagne, guéri, et sa famille sont sortis de l'hôpital
information fournie par AFP 06/06/2026 à 16:10

L'hôpital de la Charité, à Berlin, où un patient américain a été hospitalisé après avoir contracté le virus Ebola en République démocratique du Congo (RDC), le 11 mai 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )

L'hôpital de la Charité, à Berlin, où un patient américain a été hospitalisé après avoir contracté le virus Ebola en République démocratique du Congo (RDC), le 11 mai 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )

L'Américain hospitalisé à Berlin, à la demande des Etats-Unis, après avoir contracté le virus Ebola en République démocratique du Congo (RDC) et les cinq membres de sa famille ont quitté samedi l'hôpital "en bonne santé", a annoncé ce dernier.

Le patient, chez lequel "aucun virus" n'a été détecté depuis une semaine, son épouse et ses quatre enfants, qui sont restés asymptomatiques pendant leur quarantaine, "ont quitté aujourd'hui la prise en charge médicale de la Charité en bonne santé", a annoncé cet établissement hospitalier de référence, dans un communiqué.

Admis le 20 mai dans quartier d'isolement pour les maladies infectieuses à haut risque, Peter Stafford, un médecin missionnaire de l'ONG chrétienne américaine Serge, avait avait été exposé au virus en traitant des patients à l'hôpital Nyankunde, dans l'est de la RDC.

Très affaibli au départ, il a vu sa charge virale "initialement élevée" diminuer significativement "grâce au traitement antiviral et aux soins de soutien", précise la Charité.

"Depuis le 30 mai, aucun virus n'a été détecté lors des tests de suivi quotidiens" et les autorités sanitaires ont levé l'ordonnance d'isolement samedi midi, explique l'hôpital.

De leur côté, la femme et les enfants, placés dans le même quartier d'isolement spécial, n'ont pas développé de symptômes et les tests de laboratoire n'ont décelé aucun virus. Leur quarantaine a été également levée samedi midi, "21 jours depuis le dernier contact à haut risque".

Cité dans le communiqué, le Pr Leif Erik Sander, directeur du département des maladies infectieuses, a salué le rôle "indispensable" joué par l'unité d'isolement, et ses "normes de sécurité les plus strictes", dans ce "succès thérapeutique majeur".

"Face à l'augmentation des risques au niveau mondial, ce cas met en lumière l'importance cruciale de telles structures spécialisées pour la sécurité sanitaire", a souligné le scientifique.

Peter Stafford a suivi un traitement à base d'anticorps et d'un antiviral appelé remdesivir, fabriqué par le groupe états-unien Gilead.

"J'ai reçu des soins de tout premier ordre, incluant des thérapies expérimentales actuellement à l’essai pour ce type de virus", a-t-il dit, cité par la Charité.

"Nos pensées vont aux habitants du Congo qui n’ont pas accès à de tels soins."

L'Allemagne avait accepté d'accueillir M. Stafford pour le traiter à la demande des Etats-Unis.

Près de 500 cas d'infection par le virus Ebola ont désormais été confirmés en Afrique centrale alors que l'inquiétude grandit face à l'ampleur que pourrait prendre l'épidémie de fièvre hémorragique, indique samedi l'OMS dans son dernier bilan.

Dans sa mise à jour quotidienne, l’Organisation mondiale de la santé a recensé 452 cas confirmés, dont 82 décès, en République démocratique du Congo (RDC), où l’épidémie a été déclarée il y a trois semaines.

En Ouganda voisin, elle a par ailleurs comptabilisé 19 cas confirmés, dont deux décès.

Cette augmentation intervient alors que se multiplient les avertissements selon lesquels l'épidémie actuelle, que l’OMS a qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale, pourrait rivaliser avec l'épidémie record de 2014/16 qui avait fait plus de 11.000 morts en Afrique de l'Ouest.

Ebola, qui se transmet par contact rapproché et par les fluides corporels, a tué plus de 15.000 personnes en Afrique au cours des 50 dernières années.

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