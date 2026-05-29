Ebola: L'Italie demande un renforcement des frontières

Giorgia Meloni à Rome

‌La présidente du Conseil italien ​Giorgia Meloni, a déclaré vendredi avoir écrit aux principaux dirigeants de l'Union ​européenne pour les exhorter à renforcer ​la coordination en ⁠matière de surveillance des frontières, face ‌au risque de propagation du virus Ebola sur le ​continent.

"L'Italie ‌pense que la situation épidémiologique ⁠en Afrique centrale liée à la récente épidémie du virus Ebola ⁠de Bundibugyo (BVD) ‌en République démocratique du ⁠Congo et en Ouganda mérite ‌la plus grande attention", ⁠selon un communiqué.

Giorgia Meloni a ⁠déclaré avoir ‌proposé que la gestion des ​frontières soit ‌inscrite à l'ordre du jour du prochain sommet de ​l'UE en juin, et l'Italie demande également la ⁠tenue d'une vidéoconférence des ministres de la Santé de l'UE la semaine prochaine.

(Rédigé par Angelo Amante, version française Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)