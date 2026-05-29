 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ebola: L'Italie demande un renforcement des frontières
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 12:11

Giorgia Meloni à Rome

Giorgia Meloni à Rome

‌La présidente du Conseil italien ​Giorgia Meloni, a déclaré vendredi avoir écrit aux principaux dirigeants de l'Union ​européenne pour les exhorter à renforcer ​la coordination en ⁠matière de surveillance des frontières, face ‌au risque de propagation du virus Ebola sur le ​continent.

"L'Italie ‌pense que la situation épidémiologique ⁠en Afrique centrale liée à la récente épidémie du virus Ebola ⁠de Bundibugyo (BVD) ‌en République démocratique du ⁠Congo et en Ouganda mérite ‌la plus grande attention", ⁠selon un communiqué.

Giorgia Meloni a ⁠déclaré avoir ‌proposé que la gestion des ​frontières soit ‌inscrite à l'ordre du jour du prochain sommet de ​l'UE en juin, et l'Italie demande également la ⁠tenue d'une vidéoconférence des ministres de la Santé de l'UE la semaine prochaine.

(Rédigé par Angelo Amante, version française Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank