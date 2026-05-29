Ebola: L'Italie demande un renforcement des frontières

Giorgia Meloni à Rome
La présidente du Conseil italien Giorgia Meloni, a déclaré vendredi avoir écrit aux principaux dirigeants de l'Union européenne pour les exhorter à renforcer la coordination en matière de surveillance des frontières, face au risque de propagation du virus Ebola sur le continent.
"L'Italie pense que la situation épidémiologique en Afrique centrale liée à la récente épidémie du virus Ebola de Bundibugyo (BVD) en République démocratique du Congo et en Ouganda mérite la plus grande attention", selon un communiqué.
Giorgia Meloni a déclaré avoir proposé que la gestion des frontières soit inscrite à l'ordre du jour du prochain sommet de l'UE en juin, et l'Italie demande également la tenue d'une vidéoconférence des ministres de la Santé de l'UE la semaine prochaine.
(Rédigé par Angelo Amante, version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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