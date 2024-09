EasyJet quittera définitivement l'aéroport de Beauvais en octobre

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

La compagnie aérienne britannique easyJet s'apprête à fermer ses trois lignes desservant l'aéroport de Beauvais, a indiqué jeudi soir l'entreprise à l'AFP, confirmant une information du magazine Challenges.

"Comme toutes les compagnies aériennes, easyJet évalue en permanence les opportunités de développement", a expliqué l'entreprise dans un communiqué transmis à l'AFP, souhaitant "se focaliser aujourd'hui sur les lignes à forte demande".

Les trois lignes, ouvertes par easyJet en 2022, desservent Nice, Lisbonne et Milan. La liaison vers Nice sera la dernière à fermer, d'ici "la fin de la saison estivale 2024", soit au mois d'octobre.

L'annonce intervient après celle de la fermeture de la base toulousaine d'easyJet, annoncée début septembre.

EasyJet souhaite fermer sa base de l'aéroport de Toulouse et lancer un plan de départs volontaires "limité" qui concernerait une trentaine d'employés en France.

Contrairement à l'aéroport de Toulouse, celui de Beauvais n'a jamais été une base de la compagnie.

"On n'a jamais eu l'intention d'ouvrir une quinzaine de lignes à Beauvais", a-t-on relativisé au sein de la compagnie aérienne, pour qui Beauvais n'a jamais été "un axe stratégique de développement".

"EasyJet continue d'être la deuxième compagnie aérienne en France et de se développer dans les territoires", promet le communiqué de l'entreprise, qui met en avant les "22 aéroports desservis" par la compagnie et les "plus de 20 lignes ouvertes cette année".