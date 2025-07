EasyJet dénonce les "coûts inattendus" de la grève des contrôleurs aériens en France

La compagnie aérienne britannique EasyJet a publié jeudi un bénéfice avant impôts en hausse pour son troisième trimestre décalé, mais a prévenu que des "coûts inattendus et importants" allaient peser sur son résultat estival en raison de la grève des contrôleurs aériens en France.

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

EasyJet a "enregistré de bons résultats" pour les trois mois achevés fin juin, mais "nous sommes extrêmement mécontents de la grève des contrôleurs aériens français début juillet", a pointé le directeur général de la compagnie Kenton Jarvis, dans un communiqué.

Ce mouvement social, les 3 et 4 juillet, a présenté "des difficultés inacceptables pour les clients et les équipages" et "a également engendré des coûts inattendus et importants pour toutes les compagnies aériennes", a poursuivi le dirigeant. EasyJet chiffre l'impact de cette grève à 15 millions de livres (17 millions d'euros).

Déclenchée par deux syndicats minoritaires d'aiguilleurs du ciel français réclamant une amélioration des conditions de travail et des effectifs plus importants, cette grève a coûté globalement environ 120 millions d'euros aux compagnies européennes, avait estimé la semaine dernière l'organisme de surveillance du trafic aérien Eurocontrol.

Lors de son troisième trimestre décalé, EasyJet a enregistré un bénéfice avant impôts en progression de 21,2%, à 286 millions de livres (330 millions d'euros), porté notamment par une hausse de plus de 10% de son chiffre d'affaires, qui a totalisé 2,9 milliards de livres.

Ces résultats ont été obtenus "grâce à la forte demande" de la part de ses clients, mais aussi un calendrier favorable pour les vacances de Pâques, relève la compagnie, qui note aussi les bonnes performances de son offre de séjours EasyJet Holidays.

EasyJet, qui avait dit en mai viser un nouvel "été record", estime désormais que "les perspectives" pour son exercice annuel "restent positives, avec une bonne croissance des bénéfices (...) malgré l'impact de la récente hausse des coûts du carburant et l'ampleur des mouvements sociaux du contrôle aérien français".