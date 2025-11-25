Easyjet: bénéfice net annuel en hausse de 9%, porté par ses offres de séjours

La compagnie aérienne britannique Easyjet a annoncé mardi avoir dégagé un bénéfice net en hausse de 9% pour son exercice annuel décalé achevé fin septembre, à 494 millions de livres (562 millions d'euros), porté notamment par ses offres de séjours Easyjet Holidays.

Easyjet Holidays "a réalisé un bénéfice avant impôt de 250 millions de livres au cours de l'exercice 2025, atteignant ainsi notre objectif plus tôt que prévu", a fait valoir la compagnie dans un communiqué.

Cette division a vu son chiffre d'affaires grimper de 27% sur un an, à 1,4 milliard de livres. L'entreprise revoit à la hausse sa prévision de résultat pour cette activité, dont elle espère dégager 450 millions de livres de bénéfice avant impôt d'ici 2030.

Sur le transport de passagers, la compagnie dit que l'amélioration de ses performances a été moins rapide que prévu, "en particulier pendant l'hiver".

La compagnie avait aussi prévenu en juillet, lors de la présentation de ses résultats du troisième trimestre, que des "coûts inattendus et importants" allaient peser sur son résultat estival en raison d'une grève des contrôleurs aériens en France début juillet, chiffrant l'impact à 15 millions de livres.

Mais dans l'ensemble, le groupe affiche une progression de 9% de son chiffre d'affaires annuel, à 10,1 milliards de livres. Le nombre de passagers transportés a légèrement augmenté, à plus de 93 millions. Et le groupe propose une augmentation de 9% de son dividende annuel.

"Les résultats annuels d'Easyjet ont légèrement dépassé les attentes du marché, la compagnie aérienne ayant enregistré un nouvel été solide", aidé par des avions plus remplis et des prix du pétrole en baisse, note Aarin Chiekrie, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Pour autant "les perspectives pour la nouvelle année sont mitigées", avec "des pertes hivernales qui devraient s'aggraver" notamment en raison des investissements du groupe, mais des plans pour accroître sa capacité de 7% cette année "soit près du double de la moyenne du secteur", poursuit l'analyste.

Les investisseurs hésitaient mardi matin, le titre d'Easyjet oscillant entre le rouge et le vert après l'ouverture à la Bourse de Londres. Il progressait de 0,48% à 482,70 pence vers 08H10 GMT.