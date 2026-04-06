EasyJet: appel à la grève peu suivi, trois annulations de vols en France selon la direction

Un avion de la compagnie aérienne EasyJet atterrit à l'aéroport d'Orly, le 6 avril 2026 dans le Val-de-Marne ( AFP / Thomas SAMSON )

L'appel à la grève lancé au sein de la compagnie aérienne easyJet pour la journée du lundi de Pâques par l'un des principaux syndicats de l'aérien, l'UNAC, a eu des conséquences limitées sur le trafic aérien, avec trois annulations de vols en France, selon la direction.

"Nous avons annulé deux rotations" au départ de l'aéroport parisien d'Orly et "une" au départ de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, a précisé une porte-parole de la compagnie à l'AFP.

"Malgré cette grève, nous prévoyons d’assurer la majorité de nos vols à destination et en provenance de la France le 6 avril et nous ferons tout notre possible pour en minimiser l’impact", avait prévenu la compagnie britannique dans un message transmis à l'AFP.

Des voyageurs arrivent au comptoir d'enregistrement d'EasyJet à l'aéroport d'Orly, alors qu'une partie du personnel de la compagnie est en grève, le 6 avril 2026 dans le Val-de-Marne ( AFP / Thomas SAMSON )

L'un des principaux syndicats de l'aérien, l'UNAC de la compagnie easyJet, avait appelé à la grève en France en cette journée de lundi de Pâques pour protester contre la dégradation des conditions de travail, accusant notamment la direction française de "mépris" et d'"absence de dialogue".

"Le nombre incalculable de changements de planning, de trippings (rotations de vols), et le manque de considération pour notre qualité de vie au travail ne peuvent et ne doivent pas devenir le nouveau +normal+", déclarait le syndicat.

L'Union des navigants de l'aviation civile rappelle que l'accord sur les négociations annuelles obligatoires (NAO) pour 2026 a été rejeté par plus de la moitié des votants.

Mais selon elle, "la direction reste campée sur sa position", a déclaré lundi à l'AFP Gaël Leloup, délégué syndical UNAC CFE-CGC easyJet, ajoutant que la nouvelle direction est dans "un rapport de force total".

Des voyageurs arrivent au comptoir d'enregistrement d'EasyJet à l'aéroport d'Orly, alors qu'une partie du personnel de la compagnie est en grève, le 6 avril 2026 dans le Val-de-Marne ( AFP / Thomas SAMSON )

Le syndicaliste soupçonne la direction de recourir, comme par le passé, à un procédé de doublement de primes exceptionnelles pouvant atteindre de 600 à 700 euros au total pour chaque personnel qui accepte de travailler sur cette journée. Il a aussi déploré "un échec sur le manque d'unité" avec les deux autres syndicats, SNPNC et UNPNC.

Deuxième compagnie aérienne en France en nombre de passagers derrière Air France, la britannique easyJet est présente principalement sur le court et moyen-courrier.

Avec ses bases françaises, dont Paris, Lyon ou Nice, elle transporte chaque année des millions de passagers au départ et à destination de la France.