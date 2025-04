Dunkerque-PSG : une soirée à sortir ses titis

Paris est grandissime favori du dernier carré de la Coupe de France, mais Luis Enrique ne compte pas pour autant faire tourner et aligner de titis. Pourtant, certains auraient toutes leurs chances. Portraits.

Ibrahim Mbaye

Le plus jeune buteur de l’histoire du PSG s’appelle Warren Zaïre-Emery. Le deuxième s’appelle Bartholomew Ogbeche. Il est passé par 16 clubs, dont Kavala, Middlesbrough, Valladolid, Cambuur ou les Kerala Blasters. Excepté Antoine de Maximy, personne ne souhaite au troisième la même carrière. Il s’appelle Ibrahim Mbaye, et a débloqué son compteur en devenant le sixième buteur contre Saint-Étienne ce week-end en Ligue 1. Avec son statut de Titi d’or 2025 et de meilleur joueur du dernier tournoi de Montaigu, « IB » est promis à un avenir doré. Le premier joueur né en 2008 à évoluer au PSG est comparé à Kingsley Coman : un ailier droit capable de jouer à gauche, rapide, technique. Avec un peu moins de blessures et une longue carrière à Paris, les Parisiens seraient contents.

→ Pourquoi doit-il être titulaire en Coupe de France ? Parce qu’il vient d’une famille de boxeurs, il est prêt pour le combat.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com