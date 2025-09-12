Drones en Pologne : les États-Unis accusent à leur tour la Russie

Les États-Unis se sont joints à leurs alliés occidentaux pour condamner l'incursion de drones russes en Pologne, vendredi, accusant dans une déclaration conjointe Moscou de violer le droit international et la charte des Nations unies.

La déclaration, lue par le secrétaire d'État polonais Marcin Bosacki avant une réunion du Conseil de sécurité de l'Onu, appelle également la Russie à mettre fin à "sa guerre d'agression contre l'Ukraine" et à cesser ses provocations.

Le président Donald Trump avait déclaré jeudi que l'incursion de drones russes dans l'espace aérien polonais pourrait avoir constitué une erreur et non un acte délibéré de la part de Moscou.

(Reportage de Michelle Nichols, version française Tangi Salaün)