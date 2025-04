Droits TV : retour à la case départ ?

Le partenariat entre la LFP et DAZN va donc s’arrêter. Personne n’est surpris, mais l’onde de choc n’en demeure pas moins immense pour le foot français. Cet échec commun laisse la Ligue 1 sans diffuseur, et surtout sans guère d’options, sauf à lancer sa propre chaîne. Tant pis pour elle ?

Qui désire encore diffuser la Ligue 1 ? La question se pose franchement à la sortie, pas encore définitive, de cette crise tragicomique, qui illustre autant la faiblesse indigente de la gouvernance du foot professionnel que la médiocrité entrepreneuriale de DAZN. Mardi soir, le divorce a été acté, à la fois par le collège des clubs pros et par le conseil d’administration de la LFP. Le suspense s’avérait ténu. Preuve de l’implication de chacun : Vincent Labrune était présent à Birmingham pour le choc entre le PSG et Aston Villa en quart de finale de la Ligue des champions, aux côtés de Nasser al-Khelaïfi. Un sens des priorités qui en dit long. Les autres présidents étaient également tous en visio, d’ailleurs.

Une médiation vouée à l’échec

Comme on quitterait quelqu’un par texto, c’est ainsi que la séparation a été actée. En effet, à la fin de la saison, la plateforme britannique ne sera plus concernée par les vicissitudes de notre championnat domestique. La médiation menée par Frank Gentin, mandaté par la justice, n’a pas réussi à rapprocher les points de vue. De fait, tout est désormais affaire de gros sous. La LFP a tenu à rappeler qu’elle « attend de son partenaire qu’il exécute pleinement l’ensemble de ses obligations à ce titre » , notamment les deux derniers versements, les 30 avril et 30 juin : 140 millions d’euros en tout. En face, DAZN refuse de verser une indemnité de départ (de 110 à 125 millions d’euros) pour l’an prochain. Les vraies négociations vont débuter, d’autant plus que, pour l’instant, la procédure judiciaire lancée par DAZN – qui réclame 573 millions à la Ligue, « pour manquement observé » et « tromperie sur la marchandise » – n’est pas éteinte.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com