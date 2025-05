information fournie par So Foot • 02/05/2025 à 12:56

Droits TV de la Ligue 1 : quoi de neuf docteur ?

Alors que la Ligue devrait acter la rupture de son contrat avec DAZN ce vendredi en conseil d'administration, le feuilleton des droits TV de la Ligue 1 est reparti de plus belle ces derniers jours. Tour d'horizon des options actuellement sur la table pour éviter un nouveau scénario catastrophe.

→ Vers une chaîne de la LFP ?

C’est l’option qui tiendrait actuellement la corde. Non retenue la saison passée au profit de l’arrivée de DAZN et de ses garanties de rentrées d’argent immédiates, l’option d’une chaîne 100% Ligue 1 créée par la Ligue pourrait cette fois-ci voir le jour. Une carte précieusement conservée dans sa manche par la LFP en cas d’échec de la plateforme britannique et qui devrait être dégainée dès l’entame de la saison 2025-2026, comme un dernier espoir de sauver la mise à défaut des apparences.

Un choix pas encore officiel, et qui pose tout de même de nombreuses questions. Tout d’abord, il faudra que Bein Sports accepte de lâcher son match du samedi 17h, afin que l’intégralité du championnat soit diffusée via ce même canal. Surtout, la LFP devra trouver un partenaire capable de prendre en charge la production et la distribution des matchs. À l’été 2024, c’est ce qu’elle avait tenté de faire en s’associant avec la plateforme Max, sans que le projet n’aboutisse. C’est donc dans ce contexte que Canal+ pourrait faire son grand retour dans l’équation.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com