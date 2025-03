information fournie par So Foot • 27/03/2025 à 18:08

Droits TV : Complément d’enquête publie une version longue de la visio des présidents de Ligue 1

Les gars, y a du rab !

Ce jeudi, avant la diffusion d’une enquête sur l’emprise de Nasser Al-Khelaïfi sur le football français, où interviendra notamment Véronique Rabiot, l’émission de France 2 Complément d’enquête a publié une version longue de la visio du 14 juillet dernier . Un extrait qui avait fait énormément parler avec les clashs entre Nasser et les présidents John Textor et Joseph Oughourlian. Cette vidéo de 25 minutes permet de révéler de nouvelles joutes verbales entre les dirigeants français, qui à l’issue de la réunion avaient décidé d’octroyer neuf matchs par journée à DAZN, et le dernier à beIN Sports. Avec les conséquences que l’on connaît derrière.…

TJ pour SOFOOT.com