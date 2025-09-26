Droits de douanes : l'accord entre l'UE et les États-Unis protège les médicaments européens de toute nouvelle surtaxe, assure la Commission

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi de nouveaux droits de douane allant jusqu'à 100% pour les médicaments.

Ursula von der Leyen et Donald Trump à New York, aux États-Unis, le 23 septembre 20025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CHIP SOMODEVILLA )

Des droits de douane à 15%, et pas plus : la commission européenne a affirmé vendredi 26 septembre que l'accord commercial noué cet été entre l'UE et les États-Unis protège les médicaments européens contre toute nouvelle surtaxe douanière, après l'annonce par le président Trump de nouveaux droits de douane ciblant notamment l'industrie pharmaceutique.

Cet accord prévoit que la plupart des exportations européennes, dont les médicaments, ne peuvent être taxées au-delà de 15%. "Ce niveau maximal de droits de douane constitue l'assurance qu'aucun droit supplémentaire ne sera appliqué", a affirmé le porte-parole de la Commission chargé des questions commerciales, Olof Gill, soulignant au passage que l'UE était "le seul partenaire commercial à être parvenu à un tel résultat avec les États-Unis" .

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi de nouveaux droits de douane allant jusqu'à 100% pour les médicaments et touchant également les camions et les meubles produits hors des États-Unis.

À partir du 1er octobre, "nous appliquerons une taxe de 100% sur tout produit pharmaceutique de marque ou breveté, sauf si une entreprise CONSTRUIT son usine pharmaceutique en Amérique ", a écrit le milliardaire républicain sur sa plateforme Truth Social.

Négociations sur le vin

Les déclarations de Donald Trump sont intervenues le jour même de l'officialisation de la baisse des droits de douane appliqués aux voitures fabriquées en Europe, qui ont été ramenés à 15% avec effet rétroactif au 1er août, comme prévu dans l'accord conclu cet été.

Dans la foulée, la Commission a confirmé jeudi qu'elle continuait à négocier avec les Américains pour obtenir des exemptions de droits de douane pour plusieurs secteurs, notamment la filière des vins et spiritueux, ainsi que des quotas d'exportations détaxées pour l'acier européen.

Après des mois d'âpres négociations, Bruxelles et Washington avaient scellé fin juillet un accord commercial prévoyant une surtaxe de 15% sur les produits européens qui arrivent aux États-Unis, soit plus qu'avant le retour au pouvoir de Donald Trump, mais moins que ce que le milliardaire menaçait d'imposer.