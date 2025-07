Droits de douanes additionnels : près de 2.000 entreprises françaises très exposées au marché américain subiraient la moitié du choc

Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 2 avril 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW HARNIK )

Le dénouement des négociations sur les droits de douane entre l'Union européenne et les Etats-Unis est espéré le 1er août.

Quelque 2.000 entreprises qui réalisent la moitié des exportations françaises vers les Etats-Unis sont exposées au marché américain pour 10% ou plus de leur chiffre d'affaires, et subiraient la moitié du choc des droits de douanes additionnels, selon une étude des douanes françaises ce vendredi 25 juillet.

Avec 48,6 milliards d'euros de biens exportés vers les Etats-Unis en 2024, dont l'essentiel par 14.700 entreprises des secteurs marchands (hors biens agricoles et financiers), le pays est la deuxième destination d'exportation de la France en valeur derrière l'Allemagne (78 milliards d'euros). Alors que le dénouement des négociations sur les droits de douane entre l'Union européenne (UE) et les Etats-Unis est espéré le 1er août, les discussions se poursuivent et un accord semblait se dessiner ces derniers jours avec des droits de douane américains ramenés à 15%, assortis d'exemptions dans le secteur aéronautique ou pharmaceutique. Temporairement, un droit de douane de 10% s'applique sur les exportations européennes vers les Etats-Unis.

La moitié des droits de douanes additionnels pourrait peser sur environ 2.000 entreprises françaises qui réalisent les trois quarts des exportations de matériel de transport (construction aéronautique et navale), de boissons ou de produits de la maroquinerie vers les Etats-Unis, indique l'étude. La capacité de ces entreprises à résister au choc de cette nouvelle donne douanière réside notamment dans les taux de marge : un taux élevé peut-être réduit par une entreprise afin de "conserver sa clientèle" ou d'"absorber en tout ou partie la hausse des droits de douane pour ses clients en abaissant ses prix", ajoute le document.

la situation serait "plus difficile" notamment pour les "entreprises indépendantes"

Le taux de marge des entreprises exportatrices vers le marché américain s'établit en moyenne à 35,5% en 2024, contre 27,9% pour des entreprises en France en 2022, avec des situations contrastées selon la taille ou le secteur d'activité. Ainsi, un quart de ces entreprises ont un taux de marge inférieur à 11%, et un quart supérieur à 52,1%, relève l'étude. Dans l'hypothèse où les entreprises tenteraient de neutraliser intégralement la hausse des prix en réduisant le taux de marge, elles devraient les réduire de 0,6 point avec des droits de douanes de 10%, et de près de 2 points avec des droits de douanes à 30%.

Compte tenue de l'exposition au marché américain et des taux de marge des entreprises, la situation serait "plus difficile pour les industries de fabrication de matériel de transport (construction aéronautique et navale)" et "pour les microentreprises et pour les entreprises indépendantes", estiment les auteurs.