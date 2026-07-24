 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Droits de douane US de 10% contre des dizaines de pays pour "travail forcé" pour suppléer une précédente taxe
information fournie par Reuters 24/07/2026 à 12:32
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

(Actualisé paragraphes 10-19 réactions internationales)

L'administration du président américain Donald Trump a imposé vendredi des droits de douane de 10% et 12,5% contre une soixantaine de partenaires commerciaux, dont l'Union européenne, leur reprochant de ne pas lutter efficacement contre le commerce de biens réalisés grâce au "travail forcé".

De hauts représentants de l'administration américaine ont effectué cette annonce jeudi soir, alors que devaient expirer des taxes douanières temporaires de 10% sur tous les produits importés aux Etats-Unis.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'efforts de la Maison blanche pour préserver la politique de droits de douanes voulue par Donald Trump, après que la Cour suprême des Etats-Unis a retoqué en février dernier les vastes taxes dites "réciproques" annoncées l'an dernier par le président américain contre des dizaines de partenaires commerciaux.

Une enquête pour des pratiques jugées "déloyales" avait été annoncée par le département américain du Commerce, qui a proposé en juin ces droits de douane supplémentaires en reprochant à des dizaines de pays de nuire aux échanges commerciaux des Etats-Unis par leur laxisme à l'égard du travail forcé.

Un haut représentant de l'administration américaine a nié l'idée que la mesure liée au travail forcé venait directement remplacer les droits de douane sur le point d'expirer, en dépit des similarités de calendrier, de taux et de pays concernés.

Les Etats-Unis ont des restrictions plus sévères concernant les biens réalisés grâce au travail forcé et les appliquent avec une plus grande fermeté que n'importe quel autre pays, a dit ce représentant, ajoutant que cela conférait aux concurrents commerciaux de Washington un avantage déloyal.

Il a indiqué également que de nombreux produits ne seront pas visés par les nouvelles taxes, citant notamment le pétrole, le gaz et l'engrais.

Dans un communiqué publié le mois dernier, le bureau du représentant américain au Commerce (USTR) a dit prévoir des droits de douane de 10% sur les importations de Grande-Bretagne, Canada, Union européenne, Indonésie, Mexique, Pakistan, Argentine, Bangladesh, Cambodge, Equateur, Salvador, Guatemala, Malaisie et Taïwan.

Il a précisé qu'il imposerait des droits de douane de 12,5% sur les importations en provenance de 45 autres pays concernés par cette enquête sur le travail forcé.

DES RÉACTIONS INTERNATIONALES MITIGÉES

Une partie des partenaires commerciaux ont contesté les droits de douane, dans un contexte déjà préoccupant pour les marchés financiers en raison du conflit au Moyen-Orient.

Les pays qui ont conclu antérieurement des accords commerciaux avec Washington plafonnant les taux de droits de douane américains, sont moins impactés par cette mesure.

"L’Union européenne (UE) se félicite que ce résultat soit conforme aux engagements tarifaires pris par les États-Unis dans le cadre de la déclaration conjointe UE-États-Unis", a déclaré un porte-parole de la Commission européenne.

Le ministre français du Commerce, Nicolas Forissier, a déclaré à propos de cette décision que, même "si sa base juridique peut légitimement susciter des interrogations, elle apporte néanmoins davantage de visibilité à nos entreprises, qui ont besoin de stabilité pour investir, exporter et se développer".

La Suisse s'aligne sur les déclarations de l'UE, et souligne le respect des États-Unis pour leur engagement en matière de plafond tarifaire, s'élevant à 12,5%.

Un porte-parole du gouvernement britannique a également déclaré: "Cette annonce n’entraîne aucun changement négatif du taux de droits de douane applicable aux entreprises britanniques. Notre accord avec les États-Unis reste en vigueur, et nous constatons aujourd’hui une amélioration de nos conditions commerciales avec des droits de douane nuls sur le whisky et les technologies médicales".

Alors que la Norvège a estimé que ces droits de douane étaient "sans fondement", l'Australie et le Brésil ont demandé leur retrait.

La Chine s'y est complètement opposée et a affirmé que les guerres commerciales n'étaient favorables à aucune partie.

A l'opposé, Dominic LeBlanc, ministre canadien chargé du Commerce avec les États-Unis, a privilégié la voie de la modération.

"Nous continuerons à dialoguer de manière constructive avec les États-Unis sur cette question, ainsi que sur d’autres dossiers en suspens, au cours des prochaines semaines, dans l’intérêt mutuel de nos citoyens" a-t-il déclaré.

(David Lawder; Avec la contribution d'Andrea Shalal, de Philip Blenkinsop et Leigh Thomas; Version française Jean Terzian et Rihab Latrache, édité par Zhifan Liu)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

4 commentaires

  • 24 juillet 14:56

    et personne ne lui "claque la porte au nez à ce type Trump", un matin il décrète 10 % de droit de douane à bon nombre de pays dont l'union européenne !! paspil avec la baisse du dollar et la hausse du pétrole du fait de la guerre de/à Trump

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump pendant le gala de la presse à Washington, le 24 juillet 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:51 

    Donald Trump a multiplié les attaques frontales vendredi soir pour son retour au grand gala de la presse de Washington, réorganisé sous sécurité renforcée trois mois après une tentative d'assassinat qui avait provoqué son évacuation dans le chaos. Dans son style ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Trump envisage des bombardements plus larges sur l'Iran
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:10 

    Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait des bombardements encore plus importants sur l'Iran, au moment où le conflit s'élargit dans la région avec désormais des frappes saoudiennes sur les rebelles houthis au Yémen. Des médias américains ont fait état ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles Houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis revendiquent une frappe en Arabie saoudite après des attaques de Ryad
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:05 

    Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué samedi une attaque de missile dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, après des frappes de Ryad contre une ville portuaire sous leur contrôle. Ces insurgés pro-Iran ont pris pour cible des navires circulant en mer Rouge ... Lire la suite

  • Un partisan du "Parti du peuple des cafards"(CJP) brandit une pancarte à Connaught Place, à New Delhi, le 24 juillet 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )
    Inde: la fronde des étudiants se moque des coupures d'internet
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:50 

    Pas d'internet ? Et alors... Dans les rues de la capitale indienne New Delhi où ils exigent depuis six jours la démission du ministre de l'Education, les étudiants indiens assurent n'avoir que faire des coupures d'internet ordonnées par le gouvernement. "Plein ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank