Droits de douane-Trump signe un décret prolongeant de 90 jours la pause accordée à la Chine-source

(Actualisé avec source, détails, contexte)

Le président américain Donald Trump a signé un décret prolongeant de 90 jours la pause en matière de droits de douane accordée à la Chine à quelques heures seulement de la date butoir devant marquer la fin des négociations commerciales, a déclaré lundi un responsable de la Maison blanche, confirmant une information de CNBC.

En mai, Washington et Pékin sont convenus de baisser temporairement leurs droits de douane réciproques pendant trois mois, dans l'attente de signer un accord définitif.

Sans accord et sans pause, les droits de douane seraient passés mardi à 04h01 GMT de 30 à 145% pour les exportations chinoises aux Etats-Unis, et de 10 à 125% pour les importations américaines.

Interrogé plus tôt dans la journée lors d'une conférence de presse sur une éventuelle prolongation de la pause, Donald Trump a répondu : "On verra bien".

"Ils négocient plutôt très bien. Nous entretenons d'excellentes relations le président Xi (Jinping) et moi-même", a ajouté le dirigeant américain.

Ryan Majerus, ancien responsable commercial américain travaillant désormais au sein du cabinet d'avocats King & Spalding, a salué la nouvelle.

"Cela réduira sans aucun doute l'anxiété des deux côtés à mesure que les négociations se poursuivront et que les États-Unis et la Chine travailleront à un accord-cadre pour l'automne."

"Je suis certain que les engagements d'investissement seront pris en compte dans tout accord potentiel, et cette prolongation leur donne plus de temps pour tenter de résoudre certaines préoccupations commerciales de longue date", a ajouté Ryan Majerus.

La Maison blanche a refusé de commenter au-delà des propos de Donald Trump. Le département du Trésor et le bureau du représentant américain au Commerce n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que Washington disposait de prémices d'accord avec la Chine et qu'il était "optimiste" quant à la suite.

Dimanche, Donald Trump a réclamé des concessions supplémentaires, exhortant la Chine à quadrupler ses achats de soja, bien que les analystes aient mis en doute la faisabilité d'un tel accord. Il n'a pas réitéré cette demande lundi.

Washington fait également pression pour que Pékin cesse d’acheter du pétrole russe en menaçant d’imposer des droits de douane supplémentaires à la Chine.

(Rédigé par Trevor Hunniccutt et Andrea Shalal, avec Nilutpal Timsina à Bangalore, version française Kate Entringer)