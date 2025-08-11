Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Droits de douane-Trump signe un décret prolongeant de 90 jours la pause accordée à la Chine, rapporte CNBC
information fournie par Reuters•11/08/2025 à 20:43
Le président américain Donald Trump
a signé un décret prolongeant de 90 jours la pause en matière de
droits de douane accordée à la Chine pour poursuivre les
négociations commerciales, a rapporté CNBC lundi, citant un
responsable de la Maison blanche.
(Rédigé par Nilutpal Timsina à Bangalore, version française
Kate Entringer)
