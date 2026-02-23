Droits de douane-Trump menace les pays qui voudraient se retirer d'accords commerciaux

(Actualisé avec déclarations supplémentaires)

Le président américain Donald Trump a mis en garde lundi les pays qui seraient tentés de se retirer d'accords commerciaux déjà entérinés après que la Cour suprême des États-Unis a invalidé ses droits de douane dits "réciproques" imposés en avril dernier.

Dans une série de messages publiés sur son réseau Truth social, Donald Trump a également menacé ses partenaires commerciaux d'autres types de surtaxes, sans donner de précisions.

"Tout pays qui voudrait 'jouer' avec cette décision ridicule de la Cour suprême, en particulier ceux qui ont 'escroqué' les États-Unis pendant des années, voire des décennies, se verra imposer des droits de douane bien plus élevés, et pire encore, que ceux qu'ils ont récemment acceptés."

Le locataire de la Maison blanche a également affirmé que la décision de la Cour suprême lui conférait "beaucoup plus de pouvoirs et de force que je n'en avais avant leur décision ridicule, stupide et très controversée au niveau international".

"La Cour a également approuvé tous les autres droits de douane, qui sont nombreux, et ils peuvent tous être utilisés de manière beaucoup plus puissante et désagréable, avec une certitude juridique, que les droits de douane initialement utilisés", a-t-il ajouté.

Un porte-parole du bureau du représentant américain au Commerce n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur les projets de Donald Trump.

À Bruxelles, le Parlement européen a décidé

de reporter

le vote sur l'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis après que Donald Trump a annoncé ce week-end une nouvelle surtaxe mondiale de 10%, très vite portée à 15%, sur les importations en provenance de tous les pays, soit le niveau maximal autorisé par la loi.

