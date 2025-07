Droits de douane : Europe, Canada, Mexique, Chine... le point sur les taxes de Donald Trump

Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 2 avril 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANDREW HARNIK )

Dimanche 27 juillet, un accord douanier a été trouvé entre Donald Trump et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, prévoyant que les produits européens exportés aux Etats-Unis seront taxés à 15%, les Européens espérant à ce prix éviter une escalade commerciale.

Merci Donald Trump... Depuis son retour à la Maison Blanche, les droits de douane imposés sur les produits entrant aux Etats-Unis ont fortement évolué, qu'ils soient sectoriels, ciblés ou universels. Etat des lieux des taxes douanières déjà mises en place, en attendant l'alourdissement prévu pour les principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis le 1er août.

Une surtaxe sur tous les produits

Depuis début avril et la présentation des droits de douane improprement dénommés "réciproques" par le président américain, l'ensemble des produits entrant aux Etats-Unis sont concernés par une surtaxe de 10%. Elle doit être plus élevée pour les principaux partenaires commerciaux, en particulier ceux avec qui Washington estime avoir un déficit commercial.

Après avoir annoncé des droits de douane allant jusqu'à 50% pour plus de 80 pays, Donald Trump les a mis en pause, une première fois jusqu'au 9 juillet puis jusqu'au 1er août, le temps de négocier des accords commerciaux. Six ont cependant été signés jusqu'ici, avec le Royaume-Uni, le Vietnam, l'Indonésie, les Philippines, le Japon et l'Union européenne (UE), avec à la clé des droits de douane spécifiques entre 15% et 20%, moins élevés que ceux annoncés début avril pour ces pays.

Une vingtaine d'autres pays ont été destinataires d'un courrier de la Maison Blanche leur annonçant des droits de douane compris entre 25% et 50%. Le Brésil, initialement non visé, pourrait se voir imposer 50% de surtaxes, Donald Trump condamnant la procédure judiciaire en cours contre l'ex-président Jair Bolsonaro.

Canada et Mexique, cibles à part

Premières cibles de Donald Trump, les deux voisins des Etats-Unis sont accusés de ne pas suffisamment lutter contre l'immigration clandestine et le trafic de fentanyl, un puissant opioïde cause d'une grave crise sanitaire dans le pays. Ils sont visés par 25% de droits de douane, qui ne s'appliquent cependant qu'aux produits qui ne sont pas sous le régime de l'accord de libre-échange entre les trois pays (ACEUM), soit une minorité des produits entrant aux Etats-Unis.

Le président américain a menacé de porter ces surtaxes à 35% pour les produits canadiens et 30% pour ceux venant du Mexique, frustré de ne pas voir les négociations commerciales avancer comme il le souhaite.

Situation changeante pour la Chine

Pékin est une cible privilégiée de Washington depuis le premier mandat de Donald Trump, une politique qui n'a pas varié sous Joe Biden et qui s'est encore renforcée depuis le retour du républicain à la Maison Blanche. Au nom de la lutte contre le trafic de fentanyl, 10% ont été appliqués, en plus de ce qui existait avant le 1er janvier, et auxquels ont été ajouté 20% au titre des droits de douane dits "réciproques" début avril.

Mais la Chine répliquant, les deux premières puissances mondiales sont entrées dans une surenchère douanière, montant jusqu'à 125% sur les produits américains et 145% sur les produits chinois, avant de trouver un accord en mai à Genève pour revenir à 10% d'un côté et 30% de l'autre. Depuis, les deux gouvernements ont discuté à Londres et doivent négocier encore lundi et mardi à Stockholm, pour avancer sur leurs différends commerciaux.

Protéger certains secteurs

Invoquant la sécurité nationale à chaque fois, Donald Trump a décidé de protéger un certain nombre de secteurs de l'industrie américaine, avec une surtaxe spécifique pour les produits étrangers vendus aux Etats-Unis. C'est le cas de l'automobile, désormais taxée à 25%, à l'exception des voitures provenant du Japon, qui ne se voient imposer que 15%, et même 10% pour les 100.000 premières voitures en provenance du Royaume-Uni.

L'acier et l'aluminium américains sont de leur côté protégés par 50% de droits de douane sur les produits concurrents entrant dans le pays, même provenant du Canada et du Mexique. Et d'autres sont à venir : produits pharmaceutiques, semiconducteurs, cuivre, panneaux solaires ou minerais critiques sont en cours de procédure.

L'aléa judiciaire

Une partie des droits de douane américains a été attaquée devant la justice. Des tribunaux de première instance ont considéré que Donald Trump n'avait pas le pouvoir d'imposer à lui seul des taxes indifférenciées sur les importations. Les affaires n'ont toutefois pas été tranchées définitivement sur le fond.