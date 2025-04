Droits de douane : des centaines de milliers d'emplois et 1,5% du PIB sont menacés en France, alerte le président du Medef

Le Medef s'est toutefois montré rassuré sur la solidarité entre les Européens face à l'offensive américaine, espérant voir les États-Unis finir en "arroseur arrosé".

Patrick Martin à Paris, le 31 mars 2025. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Il faut "dissuader l'administration américaine de mettre en œuvre les droits de douane annoncé par Donald Trump, car ils menacent en France "des centaines de milliers d'emplois" et jusuq'à 1,5% du PIB de l'Hexagone, a estimé jeudi 3 avril le président du Medef Patrick Martin.

Avec la hausse massive des droits de douanes annoncée mercredi, "on parle de 1,5% du PIB (produit intérieur brut français, NDLR), de centaines de milliers d'emplois menacés, de la désarticulation de chaînes entières dans l'industrie aéronautique ou automobile" , a détaillé Patrcik Martin sur LCI .

"Ces mesures, si elles sont mises en œuvre, seront extrêmement perturbantes pour la France et l'Europe et exigeront des réactions fortes ", a-t-il estimé, après avoir participé à une réunion à l'Élysée en présence du président Emmanuel Macron, de plusieurs ministres et de représentants des filières les plus concernées. "Il faut être à la fois très ferme et très pragmatique, dissuader autant que possible l'administration Trump, les faire réfléchir", en espérant que "nos meilleurs alliés soient les Américains eux-mêmes", effrayés par la baisse des marchés ou l'inflation que ces mesures pourraient engendrer, a déclaré le président du Medef.

70.000 emplois menacés autour de Cognac

Patrick Martin a estimé que les potentielles pertes d'emplois en France risquaient d'être "sectoriellement et géographiquement très concentrées", citant "70.000 emplois" à risque dans la région de Cognac .

Il s'est cependant montré un peu rassuré par "la grande convergence sur l'analyse de la situation entre toutes les branches, d'un pays à l'autre, d'un patronat à l'autre", qu'il constate, misant sur la solidarité entre la France et l'Allemagne.

"Mon pronostic est que les Américains n'arriveront pas à fracturer ce front", a-t-il dit, et seront en fin de compte "l'arroseur arrosé".

"Il faut établir un rapport de force, ramener à la raison le président Trump" , mais aussi "ne plus s'interdire de commercer avec d’autres zones du monde, Amérique latine, Indonésie ou Philippines", a-t-il ajouté. Sinon, on risque "d'avoir tout perdu".