Droits de douane: Back Market constate une accélération du reconditioné aux Etats-Unis

Le co-fondateur de Back Market Thibaud Hug de Larauze pose lors d'une séance photo au siège de son entreprise, à Paris le 5 janvier 2021. ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Back Market, champion français de la vente de produits technologiques reconditionnés, voit sa croissance aux Etats-Unis dopée par les droits de douane de Donald Trump, les acheteurs préférant se tourner vers des appareils déjà présents dans le pays, a affirmé son patron à l'AFP.

Lors de l'annonce de ces droits de douane, "il n'y a pas eu d'impact mécanique sur les prix du neuf, mais il y a eu une peur et une réaction immédiate de la demande", explique Thibaud Hug de Larauze, directeur général et co-fondateur de Back Market.

Conséquence: l'entreprise qui vend sur internet des téléphones, ordinateurs, consoles de jeux ou accessoires reconditionnés, fournis par des entreprises spécialisées, a vu la progression de ses ventes dans le pays s'accélérer.

"On a vu notre croissance tripler la semaine d'après" et près de deux mois plus tard, "ça reste plus soutenu qu'avant", affirme le dirigeant lors d'une interview au festival South by Southwest (SXSW) de Londres.

Le groupe fondé en 2014 est l'un des fleurons de la tech française, avec une présence dans 17 pays, et une valorisation qui était estimée à 5,1 milliards d'euros au moment de sa dernière levée de fonds (450 millions d'euros) en janvier 2022.

Back Market a été frappé il y a quelques années par la crise de financement du secteur, qui l'avait conduit a annoncer début 2023 un plan de départ touchant 13% de ses plus de 700 salariés dans le monde.

Le groupe a depuis repris les embauches, atteint la rentabilité en Europe l'an dernier et espère générer des profits au niveau mondial dès l'an prochain. Il a vu son chiffre d'affaires progresser de 45% sur un an en 2023, à 320 millions d'euros.

Aux Etats-Unis aussi, son premier marché hors Europe (France, Allemagne, Royaume-Uni et Espagne tiennent le haut du pavé), la rentabilité est proche, assure son patron.

Avec les droits de douane, Donald Trump a créé une incitation "énorme pour pour les Américains pour consommer circulaire, localement", affirme-t-il, rappelant que "la production de produits tech, c'est 2 milliards d'émissions de CO2 par an" soit "déjà 2 fois plus que l'aviation commerciale".

Si la politique tarifaire américaine "peut avoir des effets positifs sur l'environnement et le pouvoir d'achat américain, évidemment, on est ravis de répondre à cette demande".