Doué trashtalk Yamal : « Le meilleur ? c'est moi »

Qui a dit que le trashtalk n’avait plus sa place dans le foot moderne ?

C’est une jolie psortie qui fera plaisir à tous les amateurs de franc-parler. Elle nous vient de Désiré Doué, et d’une vidéo postée par un utilisateur TikTok, qui démontre bien que cette sortie n’avait pas pour vocation d’être diffusée ensuite. Via un FaceTime, l’attaquant du PSG a été interrogé par un jeune homme et une question très simple. « C’est qui le meilleur entre Yamal et toi ? » , ce à quoi il a répondu : « C’est une très bonne question, c’est moi ! » …

TJ pour SOFOOT.com