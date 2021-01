Doucet : « Je n'ai pas vocation à prendre la place du ministre de la Santé »

Si nombre d'opposants s'acharnent sur la stratégie vaccinale du gouvernement, Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon, refuse de participer à la curée. Selon lui, la campagne de vaccination n'est ni trop lente ni mal préparée, elle souffre juste du manque de vaccins. Il enjoint donc aux élus locaux de se mettre au travail pour sortir de la crise au plus vite. Alors que le Premier ministre, Jean Castex, a listé jeudi 7 janvier de nouvelles mesures et répondu aux critiques, le maire de Lyon - par ailleurs président du conseil de surveillance des Hospices civils de Lyon - insiste également sur le rôle clé que peuvent jouer les collectivités territoriales afin d'accélérer le mouvement et de réussir la phase 2 de la campagne de vaccination.

Le Point : Où en est la campagne de vaccination à Lyon ?

Grégory Doucet : Du fait du nombre limité de vaccins disponibles, la stratégie adoptée au plan national est de prioriser les publics en fonction de leur vulnérabilité. Les Hospices civils de Lyon ont donc commencé par vacciner les gens dans les unités de soins longue durée et dans certains Ehpad. En parallèle a démarré la vaccination du personnel de santé le plus fragile. Un premier centre dédié aux professionnels de santé libéraux a ainsi été mis en place le 7 janvier à la Croix-Rousse et un deuxième ouvre le 9 à l'hôpital Édouard-Herriot.

Lire

... Lire la suite sur LePoint.fr