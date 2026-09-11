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Doubs: 62 kilos de courriers abandonnés par un facteur dans un bois
information fournie par AFP 11/09/2026 à 18:21
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Quelque 62 kilos de courriers non distribués ont été découverts dans une forêt du Doubs, a indiqué vendredi le groupe La Poste, qui soupçonne un facteur intérimaire, employé pendant l'été, de s'en être débarrassé. ( AFP / Joel Saget )

Quelque 62 kilos de courriers non distribués ont été découverts dans une forêt du Doubs, a indiqué vendredi le groupe La Poste, qui soupçonne un facteur intérimaire, employé pendant l'été, de s'en être débarrassé. ( AFP / Joel Saget )

Quelque 62 kilos de courriers non distribués ont été découverts dans une forêt du Doubs, a indiqué vendredi le groupe La Poste, qui soupçonne un facteur intérimaire, employé pendant l'été, de s'en être débarrassé.

"L'ensemble des plis concernés est remis en distribution depuis hier (jeudi)", a précisé l'entreprise, qui a porté plainte.

Composé de "lettres simples" et "d'imprimés publicitaires", ces envois postés "entre fin août et début septembre" étaient destinés aux habitants du secteur d'Anteuil, entre Besançon et Monbéliard, composé de cinq villages totalisant un peu plus de 1.100 habitants, selon le groupe qui confirme une information de l'Est Républicain.

D'après le quotidien régional, c'est un garde forestier qui a fait la surprenante découverte, lundi dans les bois de Saint-Georges-Armont, l'un des villages concernés. Il a chargé les missives dans son coffre pour les rapporter à la gendarmerie.

Le groupe La Poste, qui a déposé plainte, soupçonne une personne "employée dans le cadre d'un remplacement estival d'une durée déterminée d'un mois" d'être le facteur indélicat.

"Il s'agit d'un acte isolé contraire aux règles et aux engagements de l'entreprise", estime le groupe.

Cette personne "n'exerce plus au sein des services de La Poste" et "l'activité d'acheminement et de distribution du courrier sur ce secteur est désormais assurée par des facteurs titulaires", ajoute-t-il.

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