Dossiers Epstein: la banque Edmond de Rothschild perquisitionnée vendredi à Paris

Logo de la banque Edmond de Rothschild à son siège de Genève, le 8 mars 2016 ( AFP / FABRICE COFFRINI )

La banque Edmond de Rothschild a été perquisitionnée vendredi à Paris dans une enquête financière liée aux dossiers Epstein, visant notamment l'un de ses anciens salariés, le diplomate français Fabrice Aidan.

Cette perquisition a été réalisée au siège de la banque à Paris en présence de sa directrice générale Ariane de Rothschild, dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet national financier (PNF), ont indiqué mardi des sources proches du dossier à l'AFP.

Les investigations ont été confiées à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF). Elles portent entre autres sur les "chefs de corruption passive d'agent public étranger et complicité de ce délit, visant notamment Fabrice Aidan", a confirmé dans l'après-midi le procureur financier, Pascal Prache. Outre la banque, "divers lieux" ont été perquisitionnés le même jour, selon le PNF.

Le diplomate Fabrice Aidan, maintes fois cité dans les dossiers liés au criminel sexuel américain Jeffrey Epstein, a travaillé chez Edmond de Rothschild de 2014 à 2016 avant de rejoindre le groupe énergétique Engie , qui a mis fin à ses fonctions mi-mars.

"La banque Edmond de Rothschild coopère pleinement avec la justice dans le cadre de cette enquête menée par le parquet national financier", a réagi mardi auprès de l'AFP une source proche de la banque. "Par ailleurs une enquête interne a été diligentée dès la révélation de soupçons concernant cet ancien salarié, qui était en poste de 2014 à 2016", a-t-elle indiqué.

- Fabrice Aidan interrogé -

Dans le cadre des investigations financières, l'OCLCIFF a entendu Fabrice Aidan fin février, sous le statut de l'audition libre, a indiqué une source proche du dossier. Son avocate, Jade Dousselin, n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP.

D'après les documents consultés par l'AFP, le nom de ce diplomate français apparaît plus de 200 fois dans des échanges avec le financier et pédocriminel américain, mort en prison en 2019.

Les premiers échanges remontent à 2010, alors que Fabrice Aidan travaillait aux Nations unies, détaché par la France. Il était aussi collaborateur du diplomate norvégien Terje Rød-Larsen, qui fait l'objet d'une enquête ouverte en Norvège pour "complicité de corruption aggravée", en lien avec Jeffrey Epstein.

L'enquête visant Fabrice Aidan fait suite à un signalement du ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, adressé le 16 février au parquet de Paris, et dont s'est finalement saisi le parquet national financier.

Le ministre s'était dit "effaré" et "indigné" par les révélations mettant en cause le diplomate français. Outre le signalement à la justice, il avait diligenté une enquête interne et lancé une procédure disciplinaire.

Jean-Noël Barrot avait également dit en février avoir appris que Fabrice Aidan avait été visé par une enquête américaine pour consultation d'images pédopornographiques, sans avoir été inquiété au ministère.

La défense de M. Aidan avait alors réagi, assurant qu'il n'y "a jamais eu la moindre consultation de sites à caractère pédopornographique". "Le FBI a déjà enquêté sans qu'aucune poursuite n'ait jamais été engagée et les investigations menées en France sont arrivées à la même conclusion", avait insisté son avocate, Me Dousselin.

Au moins un autre ancien salarié de la banque Edmond de Rothschild est cité dans les dossiers Epstein: Olivier Colom, qui fut cadre dirigeant de la banque.

Dans des échanges entre 2013 et 2018, consultés par l'AFP, cet ancien conseiller diplomatique du président Nicolas Sarkozy (2007-2012) sollicite de nombreuses fois Jeffrey Epstein pour de l'entregent, et partage avec lui une intimité aux relents discriminatoires, sexistes et racistes.

Jeffrey Epstein était aussi devenu le conseiller et confident d'Ariane de Rothschild - mais les documents consultés par l'AFP à ce stade ne montrent pas d'échanges entre eux évoquant le comportement de criminel sexuel de M. Epstein.